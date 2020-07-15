Чувашия закупит новые троллейбусы на миллиард рублей

В ближайшее время в Чувашии начнут курсировать новые троллейбусы. Как заявил врио главы республики Олег Николаев, обновление парка электротранспорта придется очень кстати, поскольку его изношенность в настоящее время составляет более 80 процентов.

В регионе планируется закупить 68 новых троллейбусов на 1 миллиард 170 миллионов рублей. Средства на эти цели, отметил Николаев, дополнительно выделил минпромторг России, являющийся куратором республики.

- Вопрос находится на завершающей стадии. Надеюсь, что уже в ближайшее время будут запущены конкурсные и аукционные процедуры на закупку, - добавил врио главы Чувашии.

Напомним, Чувашия считается одним из лидеров в ПФО по использованию экологичного вида транспорта на городских маршрутах. Троллейбусное сообщение в Чебоксарах и Новочебоксарске организовано по 22 направлениям, ежедневно на линию выходят около 220 единиц транспорта. Большинство из них находится в эксплуатации уже более 25 лет и подлежит замене.

По прогнозам, обновление троллейбусного парка позволит муниципальным транспортным предприятиям сократить затраты на обслуживание примерно на треть. Кроме того, современный общественный транспорт станет доступнее для пассажиров с ограничениями по здоровью.