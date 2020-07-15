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Организация летнего отдыха детей - одно из традиционных направлений поддержки сотрудников филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми.
Для сохранения здоровья детей смены пройдут без родительских дней. Фото: Пресс-служба "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" Для сохранения здоровья детей смены пройдут без родительских дней. Фото: Пресс-служба "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим"
Для сохранения здоровья детей смены пройдут без родительских дней. Фото: Пресс-служба "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим"

Предприятие оплачивает работникам 85 процентов стоимости путевок. В этом году летняя оздоровительная кампания из-за коронавируса началась в крае на месяц позже.

Филиал "ПМУ" предложил сотрудникам на выбор несколько мест для отдыха детей вблизи Перми: лагеря "Благодать" в Усть-Качке, "Новое поколение" в Дворцовой Слудке и два в черте города - "Сосновый бор" и "Звездный". С 4 июля туда уже отправились 25 ребят. Для сохранения их здоровья из перечня мероприятий исключены родительские дни.

За лето 15 детей поправят здоровье в "Благодати" - лагерь находится в живописном лесу на территории военно-спортивного учебного центра Пермского президентского кадетского училища. В популярном "Новом поколении", где помимо спортивной инфраструктуры имеются веревочный парк, скалодром и гимнастический комплекс, отдохнут 17 ребятишек. "Сосновый бор", а там запланированы ежедневные культурно-досуговые и спортивные мероприятия, примет 26 человек, еще 22 отправятся в "Звездный" - там обещают развить "гибкие навыки" детей и обучить их верховой езде.

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в городе Перми:

- В нашем филиале пакет социальных льгот и гарантий исторически является одним из самых весомых в отрасли. Детский отдых - неотъемлемая часть поддержки персонала. Предприятие подбирает лучшие варианты отдыха детей и несет основную часть финансовых затрат на путевки. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, льгота по-прежнему востребована сотрудниками.

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