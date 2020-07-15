Экс-главу самарской Госжилинспекции осудили за мошенничество

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор экс-руководителю Государственной жилищной инспекции Самарской области Андрею Абриталину. Его признали виновным в совершении 48 эпизодов преступлений, связанных с мошенничеством в крупном и особо крупном размерах, сообщила прокуратура региона.

Суд установил, что Абриталин и его заместитель - руководитель Южного управления жилищного надзора - в течение 3,5 лет с февраля 2015 года получали заработную плату и командировочные расходы за фиктивно трудоустроенного специалиста. Общая сумма выплат, перечисленных на банковскую карту несуществующего сотрудника, превысила 4,5 миллиона рублей.

Также с июля 2014 года по апрель 2018 года на руководителя и заместителя руководителя инспекции множество раз фиктивно оформлялись командировочные документы о направлении в служебные командировки. В этих "командировках" они получали зарплату - всего таким образом похитили 2,1 миллиона рублей.

Также Абриталин и его заместитель за счет Госжилинспекции незаконно оплатили туристические путевки стоимостью 464 тысяч рублей. В суде подозреваемый вину признал и возместил всю сумму ущерба. Суд назначил ему пять лет лишения свободы условно.

Прокуратура решает вопрос об обжаловании приговора.