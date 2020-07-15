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15.07.2020 19:26
Рубрика: Экономика

Игнат Петухов рассказал о важности создания ОЭЗ "Оренбуржье"

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)
Заявка о создании в Оренбургской области особой экономической зоны в конце июня была направлена в министерство экономического развития РФ. Этому предшествовала большая подготовительная работа. Руководитель Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов рассказал "РГ", какие преимущества имеет Оренбуржье по сравнению с другими регионами и почему инвесторам выгоднее реализовать проекты именно здесь.
Фото: Сергей Медведев Фото: Сергей Медведев
Фото: Сергей Медведев

В чем заключается основное преимущество Оренбуржья для инвесторов?

Игнат Петухов: Прежде всего, это приграничное расположение, у нас самая протяженная граница с Казахстаном. И многие российские предприятия рассматривают это как уникальную возможность выйти на экспортные рынки, в том числе, Средней Азии. Особая экономическая зона в Соль-Илецке будет специализироваться на переработке экспортных и импортных потоков, которые связывают Россию и Казахстан. Соль-Илецк - это особый транспортный узел, через который веками проходил Шелковый путь. Сегодня этот город может аккумулировать ресурсы, которые есть у приграничных территорий.

Фото: Сергей Медведев
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Орск - это промышленный центр региона. Там традиционно сложились компетенции у людей, которые умеют создавать востребованную продукцию - от товаров народного потребления до выполнения военных заказов.

Какие якорные компании могут базироваться в новой экономической зоне?

Игнат Петухов: В Соль-Илецке будет формироваться кластер обрабатывающей промышленности. Это товары народного потребления, переработка сельхозпродукции. Наша цель всю ввозимую продукцию из Казахстана на территорию России оставлять в Соль-Илецке, перерабатывать, упаковывать и дальше распределять по России.

Что касается Орска, там задача интереснее и сложнее. Мы планируем создать промышленный центр на востоке области, открыть предприятия, которые будут работать на всю страну, используя богатые ресурсы Оренбуржья, перерабатывая их и поставляя для металлургической, химической, обрабатывающей промышленности и тяжелого машиностроения.

В первую очередь мы думаем о местных предприятиях, которые планируют расширять свои производственные мощности. Для них это уникальная возможность получить преференции и сделать свой бизнес более выгодным. Вторая большая группа - это российские предприятия, которые в текущий момент ищут места, где бы они могли локализовать производство.

Фото: Корпорация развития Оренбургской области
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Какие преференции ожидают резидентов?

Игнат Петухов: Это нулевая ставка по налогу на прибыль, имущество и транспортный налог. Она распространяется на 49 лет с момента создания особой экономической зоны. Еще одно важное ее отличие от действующих территорий опережающего социально-экономического развития - это снижение налоговой пошлины на ввозимые из-за границы товары, сырье и оборудование до нуля.

В чем заключается важность создания особой экономической зоны для региона?

Игнат Петухов: Для нас это очередной институт развития, который позволит создать высокопроизводительные рабочие места, привлечь дополнительные инвестиции и открыть современные предприятия. Это новая точка роста для всей Оренбургской области. В регионе уже созданы две территории опережающего социально-экономического развития, и мы должны продолжать масштабировать те лучшие практики, которые на сегодня есть в России. Первые особые экономические зоны в нашей стране появились в 2007 году. К сожалению, на территории Оренбургской области их пока не было. Поэтому для нас ключевая задача не просто создать такую площадку, но и сделать ее по-настоящему привлекательной для инвесторов, чтобы она стала таким магнитом притяжения.

Что представляет собой заявка Оренбургской области о создании особой экономической зоны и как велась работа над ней?

Фото: iStock
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Игнат Петухов: Это результат шестимесячного труда большой сплоченной команды. Чтобы представить его себе, скажу, что заявка размещена на 1725 страниц. Мы углубились в эту работу и по полочкам разложили, почему Оренбургская область привлекательна для инвесторов. Помимо описательной части в нее входит перечень потенциальных резидентов и соглашений с ними, включая все расчеты по объему инвестиций, налоговых отчислений и преференций. Мы подробно изучили каждый объект и его инфраструктуру, в заявку входят градостроительные и земельные документы.

Какой экономический эффект ожидает регион от создания особой экономической зоны?

Игнат Петухов: К 2030 году мы должны открыть более 15 реально работающих предприятий, которые будут работать не только на российский, но и на мировой рынок. Здесь будет создано более двух тысяч новых рабочих мест. Именно для них мы будем создавать необходимую инфраструктуру. Мы понимаем, что особых экономических зон в России сейчас достаточно много, и мы чем-то должны выделяться. Инфраструктура мирового класса, которая здесь будет создана, это наш основной приоритет.

В регионах Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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