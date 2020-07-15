Мордовия наладила экспорт свинины на рынки Юго-Восточной Азии

Мордовские производители мяса вышли на рынки Юго-Восточной Азии. Агрохолдинг "Талина" заключил договоры на экспорт свинины и субпродуктов в крупнейший финансовый центр этого региона. На днях первый морcкой контейнер с продукцией отправился в Гонконг. На очереди - Вьетнам, который в прошлом году столкнулся с негативными последствиями эпидемии африканской чумы свиней.

Это первым подобный опыт в республике. По прогнозам Национальной мясной ассоциации (НМА), всего же на внешние рынки будет отправлено 20 процентов прироста объема производства свинины в России.

Ранее в послании к депутатам Госсобрания РМ глава Мордовии Владимир Волков поставил задачу к 2024 году нарастить экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности республики в 3 раза - до 50 миллионов долларов.

- Российский экспортный центр повысил рейтинг Мордовии, переведя нас в более успешную третью группу субъектов по уровню экспортного развития. Нужно использовать это для получения господдержки, - отметил Волков.

Лидер региона призвал минсельхозпрод РМ активно включиться в продвижение продукции республиканских предприятий на внешние рынки.

Напомним, что за последние пять лет объем экспорта из Мордовии вырос почти пятикратно - с 4,5 до 21 миллиарда рублей. Республика поставляет продукцию в 66 стран мира. По планам, в 2020-м объем экспорта увеличится еще не менее чем на 9 процентов, а к 2024 году этот показатель возрастет в 1,8 раза и превысит 515 миллионов долларов.