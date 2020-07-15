Почти 40 тысяч саратовцев остались без света после урагана

В Саратовской области, по данным регионального ГУ МЧС, из-за вчерашнего урагана без света остаются почти шесть тысяч домов, где проживает 38,5 тысячи человек.

В Саратовской области продолжается ликвидация последствий стихийного бедствия. Сильный ураган оставил без электроснабжения, по данным Минэнерго РФ, 71 тысячу жителей региона. Особенно пострадало Балаково, где из-за аварийных отключений подстанций, падения опор ЛЭП и обрывов проводов без света осталось 52 тысячи жителей. В городе ветер также повалил более 70 деревьев, перевернул несколько автомобилей, повредил кровли зданий.

Губернатор Валерий Радаев поручил оперативным и коммунальным службам ликвидировать последствия урагана в кратчайшие сроки.

Между тем, по данным ГУ МЧС по Саратовской области, на утро среды без света остается еще почти шесть тысяч жилых домов в Балаковском, Марксовском и Питерском районах. Кроме того из ряда районов области жители сообщают о перебоях в работе сотовой связи. Восстановление электроснабжения планируется завершить к 20 часам вечера.