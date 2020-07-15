Самарская область улучшила позиции в инвестиционном рейтинге регионов

Агентство стратегических инициатив (АСИ) обновило Национальный инвестиционный рейтинг регионов. Самарская область поднялась на два пункта - с 24-го места на 22-ое.

За последние три года регион уверенно демонстрирует динамику роста, в 2017 году Самарская область была в рейтинге лишь на 65-м месте. Системная работа по созданию привлекательных условий для ведения бизнеса и привлечения инвесторов началась в области с первого дня работа Дмитрия Азарова на посту главы региона.

Результаты Национального Рейтинга состояния инвестиционного климата субъектах РФ в 2020 году складывались исходя из оценок экспертов по основным факторам, влияющим на реализацию и развитие инвестиционных проектов. По таким критериям как среднее время регистрации прав собственности, количество запрошенных дополнительных документов у предприятий в год и оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый учет, Самарская область продемонстрировала один из лучших показателей в стране. Также регион сохранил свои лидерские позиции в показателях оценки механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), эффективности Регионального Совета по улучшению инвестиционного климата и интернет-портала об инвестиционной деятельности.

Эффективная работа правительства позволила региону перейти в более высокую группу по среднему времени получения разрешения на строительство, оценке деятельности органов власти по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними, а также по лицензированию отдельных видов деятельности. Регион улучшил свои показатели по среднему времени подключения к электросетям и среднему количеству процедур при подключении.

Улучшились показатели доли дорог, соответствующих нормативным требованиям и времени постановки на кадастровый учет. Доля гарантий региональной гарантийной организации от налоговых доходов региона и эффективность работы информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства также повысились в градации рейтинга АСИ.

- В последние годы мы провели большую работу по улучшению условий для ведения бизнеса на территории региона, и эти усилия приносят свои плоды. Мы понимаем, какие проблемы волнуют бизнес, и системно работаем над их разрешением, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Оценка Инвестиционного климата регионов, которую по поручению президента проводит Агентство стратегических инициатив - один из ключевых рейтинговых классификаторов регионов страны по организации условий для инвесторов. Самарская область уже третий год показывает одну из лучших динамик в стране, год за годом улучшая свои позиции. Результатам всегда предшествует большая работа по развитию инвестиционного климата. И сегодня для инвесторов создана вся необходимая инфраструктура.

Действуют государственные индустриальные парки "Преображенка" и "Чапаевск", резидентами которых являются 15 компаний, вложивших более восьми миллиардов рублей инвестиций и создавших более 4 000 рабочих мест, а также частные индустриальные парки. Создан индустриальный парк в границах Особой экономической зоны "Тольятти", где сейчас ведутся активные работы по строительству производственных корпусов под инвесторов.

В регионе функционируют две территории опережающего социально-экономического развития - в Тольятти и Чапаевске. Здесь созданы максимально простые и привлекательные правила для получения статуса резидента ТОСЭР. Кроме того, в апреле территория Особой экономической зоны "Тольятти" вошла в границы города Тольятти, а значит, резидентам ОЭЗ предоставляются дополнительные уникальные льготы, доступные инвесторам моногородов.

Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" вошел в топ-3 национального рейтинга технопарков по показателю "Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка".

Кроме того, на протяжении последних лет Самарская область уверенно лидирует в рейтинге субъектов с самой развитой системой государственно-частного партнерства, став абсолютным лидером по итогам 2019 года. Ведется строительство ключевой инфраструктуры: дороги, инженерные сети, мост через Волгу в районе села Климовка, который станет частью транспортно-логистического коридора "Европа - Западный Китай". Этот масштабный объект не только повысит транспортную доступность внутри губернии, но и окажет серьезное влияние на экспортный потенциал всего ПФО. Важно отметить, что новая международная транспортная артерия страны пройдет в непосредственной близости от ОЭЗ и ТОСЭР "Тольятти" и приведет к улучшению экономической логистики: через эти площадки пройдут новые транспортные потоки.

В соответствии с законодательными нововведениями в Самарской области определен правовой статус участника регионального инвестиционного проекта, введен инвестиционный налоговый вычет, а также принято решение о субсидировании процентной ставки по кредитам инвесторов на инвестиционные цели. Действующая система налоговых льгот в Самарской области позволяет инвестору экономить или возмещать до 40% вложенных в проект средств.

Уточнены размеры общего объема инвестиций и расширены категории инициаторов инвестиционных проектов для включения в перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области. Например, для включения инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства компаниям достаточно представить инвестиционный проект с общим объемом инвестиций от 150 миллионов рублей. В инвестиционных проектах в моногородах Самарской области, вложения должны быть от 30 миллионов рублей.

Если с инициатором проекта заключается инвестиционный меморандум или инвестиционному проекту присваивается статус стратегического, он имеет право получить земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без торгов.

С инвесторами в режиме "одного окна" взаимодействует специальная организация, созданная региональным правительством, Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Все проекты сопровождаются от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Регион за последний период совершил рекордный рывок, который характеризует общий инвестиционный климат и комфорт предпринимателей, ведущих деятельность в Самарской области. Все структуры регионального правительства вовлечены в создание благоприятного инвестклимата. Мы постоянно заимствуем лучшие мировые практики, привлекаем иностранные и крупные федеральные компании, большое внимание уделяется регуляторике и выстраиванию прямого взаимодействия с инвесторами. Безусловно, нам есть куда стремиться. Наш абсолютный приоритет - развитие инвестиционной привлекательности региона, ведь по своему инвестиционному потенциалу Самарская область - один из лучших регионов России!