Удмуртские ученые вывели новый сорт злака с повышенной урожайностью

Над разработкой нового сорта озимой пшеницы "ДаУР" ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (УдмФИЦ УрО РАН) трудились шесть лет. В ближайшее время "ДаУР" будет передан на государственное сортоиспытание.

Как сообщает официальный сайт правительства Удмуртской Республики, озимая пшеница служит важным резервом повышения сбора зерна в регионе. Ее основные преимущества - высокий потенциал продуктивности, ранние сроки созревания. Однако одним из факторов, сдерживающих выращивание этой культуры на больших площадях, является ее неприспособленность к климатическим условиям Удмуртии.

- Сорта, внесенные в Госреестр для возделывания по республике, в годы с неблагоприятными условиями перезимовки проявляют низкую адаптивность, - говорит кандидат сельскохозяйственных наук Ирина Торбина, старший научный сотрудник УдмФИЦ УрО РАН. - Поэтому актуальной задачей является создание сортов, сочетающих высокую продуктивность с зимостойкостью в местных почвенно-климатических условиях. Сорта озимой пшеницы должны обладать комплексом хозяйственно ценных признаков - устойчивостью к выпреванию и основным наиболее распространенным болезням, не полегать и формировать высококачественное зерно, пригодное для хлебопечения.

Похоже, эту задачу удалось решить ученым Удмуртии. В результате испытаний выведен сорт с повышенной урожайностью специально для Волго-Вятского и Уральского регионов. Пшеница "ДаУР" имеет повышенную зимостойкость и устойчивость к грибным болезням - снежной плесени, склеротиниозу, бурой ржавчине.

Аграрии восприняли эту новость с удовлетворением. Тем не менее Рашид Халиуллин, руководитель СПК Сельхозартель "Зерновой" (Малмыжский район Кировской области), больше доверяет не пшенице, а ржи.

- У нас погода изменчивая - такая, что не угадать, - говорит он. - Мы сеем только рожь , она более "наша": и ржаной хлеб, и фуражное зерно лучше подходят и людям, и животным. А пшеница не каждый год дает урожай, только примерно раз в пять лет хорошо выдерживает зимовку.

Кстати

Название сорта говорящее: в переводе с удмуртского слово "ДаУР" означает "век", а еще это позитивная аббревиатура: "Да" +"УР" ("Да, Удмуртская Республика!").