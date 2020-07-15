Во время "антиковидной" изоляции самыми упоминаемыми в новостях людьми, наряду с медицинскими работниками, были волонтеры. И если прежде добровольцами мало кто интересовался, то тут стало видно, какую важную миссию они выполняют. Доставляют находящимся в четырех стенах людям продукты питания, товары первой необходимости и лекарства, выносят мусор, ухаживают за стариками, выгуливают собак. Словом, делают то, что требуется в первую очередь.

Без них как без рук

Всплеск гражданской активности возникает как ответ на некие вызовы. Но когда все снова встанет на свои места, волонтеры никуда не исчезнут - они займутся другими делами, ведь без них сегодня не обходится ни одно событие, в том числе культурное.

Культурное волонтерство - относительно новое направление в добровольческом движении. В Башкирии официально оно оформилось в прошлом году под эгидой республиканского центра народного творчества, где работает региональный координатор центра волонтеров культуры Лира Волкова.

- Я давно заметила: любое культурное мероприятие могло бы пройти на более достойном уровне, если бы профессионалам помогали добровольцы. Ведь зачастую нужны просто "рабочие руки". Так мы и начали готовить волонтеров культуры. Их уже больше тысячи человек, - отметила Лира Волкова. - Поначалу они участвовали в праздниках, конкурсах и фестивалях, которые проводились в республиканском центре народного творчества, затем к нам стали обращаться другие учреждения культуры с просьбами помочь провести какие-то мероприятия. Так мы расширили свою сферу деятельности.

Недостатка в добровольцах в сфере культуры нет, ведь это так интересно - быть в сердце праздника, знакомиться с артистами и режиссерами, помогать им и зрителям, в общем, чувствовать себя нужными. Поработать осветителем или рабочим сцены, донести музыкальные инструменты, снять фото или видео, провести флешмоб.

На последнем фестивале "Бердэмлек" волонтеры поразили своей слаженной работой музыкантов из Африки, которые привезли с собой огромные барабаны и не знали, как их доставить на площадку. Без лишних разговоров, быстро и бережно ребята перенесли инструменты, хотя каждый из них весил не один килограмм.

- Волонтеры нужны там, где не хватает рук. Они помогают заехать в зал зрителям на инвалидных колясках, подсказывают зрителям, где что находится, сопровождают гостей и артистов. Это те, без кого культурные мероприятия, конечно, состоятся, но пройдут не так качественно, - добавила Лира Волкова.

Приобщиться к прекрасному

Что же движет людьми, готовыми тратить свое личное время, душевные и физические силы на общественное благо? У каждого свои мотивы.

- В прошлом году после смерти сестры у меня был нервный срыв, - рассказала Римма Халилова. - Чтобы помочь себе, занять руки и голову делом, стала волонтером культуры. Я воспитатель в детском саду, но по профессии - хореограф, поэтому мне близка эта сфера. Во время праздников, фестивалей, концертов мы дежурим в гардеробе, выносим на сцену микрофоны, дипломы для награждения и так далее. В общем, постоянно находимся на подхвате. Мне все это очень нравится. Получилось так, что, помогая себе, я начала помогать другим.

Добровольцами культуры хотят стать многие, от старшеклассников до пенсионеров, кстати, возраст самого старшего - больше 80 лет. Их объединяет стремление быть частью чего-то значительного. Стоит им хотя бы раз "поволонтерить" вместе, они уже относятся друг к другу как к давним знакомым. Это постоянно расширяющееся сообщество одинаково замотивированных людей.

То, что волонтеры - не "мальчики на побегушках", а равноправные участники и даже организаторы мероприятий, они показали во время республиканской молодежной акции "Фолк-драйв", которая прошла в рамках подготовки к проведению VI Всемирной Фольклориады CIOFF и охватила всю республику. Напомним, это событие было запланировано на лето 2020 года, но из-за пандемии перенесено на 2021-й.

- Мы попросили волонтеров провести в сельской глубинке праздник - на что хватит фантазии и кто как это видит, - рассказала Лира Волкова. - Получился настоящий калейдоскоп. Где-то за чаепитием люди пели под гармошку, где-то показали старинный обряд, где-то рассказывали сказки. Так как Башкортостан - многонациональная республика, нигде ничто не повторилось, но отразилась самобытность культур разных народов. По итогам "Фолк-драйва" мы провели семинар, на который пригласили руководителей творческих коллективов, режиссеров и волонтеров, чтобы они увидели друг друга и поняли, что делают одно дело. Ведь нередко работники культуры относятся к волонтерам с определенной долей недоверия и скепсиса. Но после этого лед начал таять.

Работы для волонтеров культуры на Фольклориаде, куда съедутся делегации со всего мира, будет непочатый край, да и их самих потребуется гораздо больше. Праздник народного творчества пройдет во всех районах и городах республики. Поэтому опытные волонтеры начали набирать и обучать новых добровольцев.

Не весельем единым

Деятельность волонтеров культуры не ограничивается только праздниками. Скоро мы увидим их в музеях, библиотеках, парках. Более того, они собираются включиться в работу по сохранению памятников культуры, истории и архитектуры. Уже этим летом на территории культурного пространства "Арт-квадрат" откроется бесплатная "Школа наследия". Слушатели познакомятся с идеями сохранения культурного, природного и нематериального наследия Башкортостана, поучаствуют в дискуссиях на эту горячую тему, а также получат практические навыки по восстановлению исторического облика зданий.

Среди проектов, где требуется помощь добровольцев, есть также "Арт-подъезд", предложенный художником Андреем Миляховым. Он много лет ездит по российским городам и преображает унылый облик типовых подъездов в не самых благоустроенных кварталах. Уже более 200 подъездов стали небольшими арт-галереями. В прошлом году художник побывал в Кумертау, где вместе с жильцами одного из многоквартирных домов нарисовал на стенах подъезда и даже снаружи дома веселые картинки - персонажей из мультиков и сказок, красочные пейзажи. Такой опыт можно легко распространить и на другие города республики с помощью волонтеров культуры.

Может сложиться впечатление, что если доброволец "специализируется" в сфере культуры, то больше его ничего не интересует. Вовсе нет. По словам "серебряного" волонтера Светланы Ермаковой, если есть желание участвовать в любых других делах, никаких ограничений быть не может.

Она называет себя событийным волонтером с социальным уклоном.

- Мне нравится чувствовать себя нужной, - говорит она. - Вот, казалось бы, собрались люди на "Бессмертный полк", вроде бы у всех один настрой, но чтобы эти десятки тысяч человек прошли организованно, их надо построить, направить, только тогда получится, как задумано. Вот этим мы и занимаемся.

Если патриотические акции ей близки по духу - так было воспитано ее поколение, то культура - по роду деятельности. Светлана Ермакова заведует сектором эстетического воспитания городской детской библиотеки имени. Ш.Худайбердина. Организует встречи с художниками, бардами. В прошлом году присоединилась к волонтерам культуры, побывав на фестивале инклюзивных театров.

- Меня поразило, какие талантливые артисты! И самостоятельные - все делали сами. Я провела там два дня - раздавала программки, помогала зрителям найти свое место, оформляла дипломы. Знакомство с творческими людьми, такими удивительными, уникальными, заряжает позитивом надолго.

Недаром подруга мне говорит: "Ты прямо вся светишься!". Да, я люблю быть в гуще событий, хочется успеть везде, жаль, что нельзя объять необъятное.

К волонтерам культуры Республики Башкортостан можно присоединиться по ссылке.

Кстати

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