В Кировской области серийного насильника нашли по ДНК спустя 17 лет

В Кировской области благодаря исследованию ДНК раскрыто изнасилование, совершенное в 2003 году. Об этом сообщило Следственное управление СК России по региону.

Тогда было возбуждено уголовное дело по фату совершения в отношении жительницы города Кирово-Чепецка насильственных действий сексуального характера. Были изъяты биологические материалы преступника с места происшествия и одежды потерпевшей, но найти его так и не удалось.

Неожиданно его следы появились 13 лет спустя, когда в результате экспертизы был выделен мужской генотип. При проверке по федеральной базе данных геномной информации он совпал с ДНК-профилем жителя города Кирово-Чепецка. Ранее он был судим за аналогичное преступления и уже успел отсидеть в колонии.

Когда во время допроса ему предъявили результаты экспертизы, он признался, что в 2003 году около дома на улице Ленина Кирово-Чепецка совершил в отношении женщины действия сексуального характера. Но и это оказалось не все.

Когда следователи изучили аналогичные происшествия в городе, которые также оставались не раскрытыми, был установлен еще один похожий факт.

По версии следствия, в ночь на 1 июня 2013 года он увидел проходящую мимо него женщину и, ошибочно принимая ее за другую, к которой он испытывал личную неприязнь, схватил за волосы, оттащил в ближайшие кусты, избил и надругался. В ходе следствия насильник признал вину в обоих преступлениях. Одной из потерпевших удалось узнать его даже спустя долгие годы.

В виду истечения сроков давности, уголовное дело по факту преступления, совершенного в 2003 году, прекратили. А дело 2013 года, возбужденное по части 1 статьи 132 УК России "Насильственные действия сексуального характера" с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.