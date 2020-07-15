В Перми на прохожего рухнула часть фасада здания

В Перми начата доследственная проверка по факту травмирования 30-летнего мужчины, на которого упала часть фасада здания. Об этом сообщили в краевом СК РФ.

На прохожего рухнула обивка вывески одного из учреждений, расположенных на улице Петропавловской. При этом мужчина получил различные травмы и сейчас устанавливается степень их тяжести.

Следователи выясняют причину обрушения, для этого просматриваются записи с видеокамер, опрашиваются очевидцы. По результатам проведенной проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.