Новости

Памфилова опровергла информацию об утечке данных участников электронного голосования 12:45
Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму 12:39
Синоптики рассказали, когда на Среднем Урале спадет жара 12:35
В Вологде пациентка избила врача чайником 12:34
ЦИК утвердил списки эсеров, коммунистов и единороссов на довыборах в ГД 12:28
Под Костромой грабители случайно сожгли украденные деньги 12:23
В первую летнюю смену "Артек" примет более тысячи крымских детей 12:21
Госдума почтила память жертв гражданской войны 12:20
Ирландские медики получат доступ к базам данных пограничников 12:20
В Перми на прохожего рухнула часть фасада здания 12:15
Водитель избежал штрафа за превышение из-за смертельной схватки со змеей 12:04
Диснейленд в Гонконге вновь закрылся из-за коронавируса 12:03
В новосибирском аэропорту задержали москвича-хулигана без маски 12:01
Оливер Стоун: Голливуд безумен, как чаепитие из "Алисы в Стране Чудес" 11:56
В Сочи отметят День леопарда на Кавказе 11:47
Глава Минобрнауки призвал изменить систему оценки работы ученого 11:46
В Москве задержали подозреваемого в разбойных нападениях 11:46
Гендиректора "Титановой долины" отпустили под залог в 2,5 млн руб 11:42
Российские пранкеры поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН 11:40
Джада Пинкетт-Смит призналась, что изменяла Уиллу Смиту с другом сына 11:39
В Подмосковье подсчитали ущерб от непогоды 11:37
Бывшего заммэра Красногорска приговорили к 8 годам колонии за взятку 11:36
Возраст молодежи в РФ могут увеличить с 30 до 35 лет 11:34
В Твери восстановили граффити с изображением Александра Солженицына 11:32
Число новых случаев COVID-19 в Москве сравнили с раннеапрельскими показателями 11:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
15.07.2020 12:15
Рубрика: Происшествия

В Перми на прохожего рухнула часть фасада здания

Текст: Константин Бахарев
Фото: Управление СК РФ по Пермскому краю Фото: Управление СК РФ по Пермскому краю
Фото: Управление СК РФ по Пермскому краю

В Перми начата доследственная проверка по факту травмирования 30-летнего мужчины, на которого упала часть фасада здания. Об этом сообщили в краевом СК РФ.

Пожар в петербургской пятиэтажке произошел из-за хлопка газа

На прохожего рухнула обивка вывески одного из учреждений, расположенных на улице Петропавловской. При этом мужчина получил различные травмы и сейчас устанавливается степень их тяжести.

Следователи выясняют причину обрушения, для этого просматриваются записи с видеокамер, опрашиваются очевидцы. По результатам проведенной проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Совфед рассмотрит закон о трехдневном голосовании 24 июля
Новосибирские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Семьи с детьми получили более 555 млрд рублей соцподдержки
Верховный суд разъяснил, можно ли парковаться в тупике
Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты