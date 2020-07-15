В пяти квартирах Прикамья произошло возгорание из-за давления газа в сети

В Прикамье следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, 12 июля в поселке Яйва Пермского края в распределительной сети существенно повысилось давление газа. В пяти квартирах, где были включены газовые плиты, произошли возгорания. Причиной подачи газа под высоким давлением в распределительную сеть явилось нарушение работы регулятора давления. Кроме того, не сработал предохранительный механизм, который должен был прекратить подачу газа в жилой сектор. Снизить высокое давление в сети и прекратить подачу газа удалось только через час.

По счастливой случайности никто из граждан, в чьих квартирах произошли возгорания, не пострадал. Всего в зону отключения газа попало 76 многоквартирных домов и 16 домов частного сектора.

В СК считают, что указанные обстоятельства могли вызвать реальную угрозу для неопределенного круга граждан. В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.