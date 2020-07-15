В Прикамье мужчина обстрелял из ружья пьяную компанию на машине

В поселке Орел Пермского края полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2114, который двигался на большой скорости и имел серьезные повреждения. Один из пассажиров был тяжело ранен и скончался на глазах у сотрудников полиции.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, предварительно было установлено, что трое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, катались на автомобиле по поселку. На улице Пушкина между ними и местными жителями произошел конфликт. Когда пьяная компания решила уехать, один из местных жителей выстрелил из ружья вслед уезжающей машине. Пуля попала в сидевшего на заднем сидении 46-летнего мужчину.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи № 105 УК РФ "Убийство". В настоящее время 22-летниий подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. У него изъяты охотничье ружье и патроны к нему.