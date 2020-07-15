В "Уфе" выявлены новые заболевшие коронавирусом

В футбольном клубе "Уфа" еще два человека заболели коронавирусом, но матч против "Динамо" состоится. Об этом "СЭ" заявил председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.

По его словам, в клубе коронавирус диагностирован еще у двух человек. Однако это никак не повлияет на матч против "Динамо".

"У нас еще два положительных случая. Но матч с "Динамо" состоится. Понимая всю сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме. Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть", - цитирует издание Мурзагулова.

Ранее сообщалось, что в "Уфе" коронавирусной инфекцией болен один человек. Уфимцы после 28 туров занимают шестое место.