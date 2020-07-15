Рафаэль Сафуанов: Уже с первого курса наши студенты находятся в тесном взаимодействии с будущими работодателями. Фото: Петр Коннов

Система российского высшего образования выдержала стресс-тест периода пандемии. Более того, приобретенный за это время опыт позволил сформировать "окно возможностей" для очередного шага в развитии российской высшей школы. Такой вывод сделали эксперты, проанализировав по поручению Министерства науки и высшего образования РФ опыт работы российских вузов в непростую "ковидную" пору.

Для многих институтов и университетов условия работы в последние три месяца стали временем, когда можно выработать новые направления развития и деятельности. Так, к примеру, в Уфимском филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации внедрили удобные для студентов и абитуриентов IT-продукты, увеличили количество бюджетных мест, обновили учебные программы, введя востребованные на рынке специальности, а также сделали многое другое. Более подробно об этом рассказал директор Уфимского филиала Финуниверситета, доктор экономических наук профессор Рафаэль Сафуанов.

Рафаэль Махмутович, прежде всего хотелось бы узнать об условиях и специфике приемной кампании, поскольку этот вопрос сейчас наиболее актуален для выпускников школ и их родителей.

Рафаэль Сафуанов: Хочу сразу обрадовать потенциальных студентов: в этом году количество бюджетных мест в нашем филиале увеличилось до 246, появилась новая специальность "Управление бизнесом". Документы можно подать как очно, так и дистанционно на сайте: www.fa.ru. И мы приглашаем выпускников 9-х и 11-х классов на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Формы обучения у нас различные: очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий.

По каким направлениям можно получить высшее образование?

Рафаэль Сафуанов: Их три: "Экономика", "Менеджмент" и "Бизнес-информатика". Но в каждом есть свои профили. К примеру, по экономическому направлению есть "Финансовые рынки и банки", "Учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит".

В направлении "Менеджмент" три профиля: "Финансовый менеджмент", "Управление проектами", "Управление бизнесом".

В "Бизнес-информатике" обучение идет по профилю "IT-менеджмент" в бизнесе.

Неподготовленному человеку сложно разобраться, кем станет и, главное, где сможет работать выпускник вуза?

Рафаэль Сафуанов: Мы выпускаем бухгалтеров, аудиторов, финансовых аналитиков, менеджеров, управленцев, IT-специалистов, которые будут востребованы практически в любой сфере экономики. С дипломом нашего вуза можно работать в банках, аудиторских и консалтинговых компаниях, госструктурах, предприятиях различной формы собственности. Могу сказать, что после окончания вуза 90 процентов выпускников трудоустраиваются в первый же год. И это лучший показатель в республике.

Что за этим стоит: высокопрофессиональный преподавательский состав, продуманные образовательные программы, востребованность специалистов, которых вы готовите, на рынке?

Рафаэль Сафуанов: Все вышеназванное, а также особый подход к образовательному процессу. И в первую очередь - практико-ориентированность.

Уже с первого курса наши студенты находятся в тесном взаимодействии с будущими работодателями. Они проходят практику в банках и страховых компаниях, экономических подразделениях предприятий, в органах государственной и муниципальной власти.

Для этого заключаем соглашения о сотрудничестве со всевозможными структурами. На сегодняшний день подписано 46 долгосрочных договоров, в том числе с Министерством финансов Республики Башкортостан, региональными управлениями Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства, Национальным банком РБ, администрацией города Уфы, Сбербанком, УралСибом, банком ВТБ и многими другими. Их представители входят в состав государственных комиссий, принимающих экзамены, чтобы иметь возможность оценить знания каждого студента. И часто последние получают предложения о трудоустройстве после экзамена.

На освоение практических навыков нацелен каждый этап образовательного процесса. Даже экзамены.

Так, в 2019/2020 учебном году Уфимский филиал Финуниверситета прошел аккредитацию по стандартам Ворлдскиллс Россия с присвоением статуса центра проведения демонстрационного экзамена по двум компетенциям: "Финансы" и "Банковское дело". В нынешнем году 80 выпускников этих специальностей проходили государственную итоговую аттестацию в таком формате. В частности, ребятам не только нужно было ответить на вопросы, но и разработать собственный банковский продукт, презентовать его перед потенциальными клиентами, которыми выступали экзаменаторы, и продать. Иными словами, смоделировать конкретную рабочую ситуацию. В следующем учебном году защищать дипломы по такой методике будут 96 выпускников специальности "Банковское дело", 81 студент, изучающий "Экономику и бухгалтерский учет", а также 111 человек, обучающихся по программе "Финансы".

Судя по всему, конкурс в университет достаточно большой?

Рафаэль Сафуанов: Фактически на одно бюджетное место ежегодно заявления подают по 30 человек. Но хочу сказать, что есть возможность получить достойное образование и на коммерческой основе. Причем в Уфимском филиале Финуниверситета действует гибкая система бонусов по оплате обучения. Так, скидку в размере от 10 до 35 процентов можно получить по результатам вступительных испытаний (ЕГЭ). Победители, призеры олимпиад, включенных в перечень олимпиад, утвержденный Финуниверситетом, могут рассчитывать на бонусы в размере 25, 50, 100 процентов.

После окончания вуза 90 процентов выпускников трудоустраиваются в первый же год. И это лучший показатель в республике

Для поддержания преемственности поколений в профессии мы разработали скидки выпускникам Финуниверситета, а также их детям в размере от 5 до 35 процентов.

Выпускники базовых школ и школ-партнеров Уфимского филиала могут рассчитывать на пятипроцентную скидку при приеме на очную форму обучения, а прошедшие обучение на подготовительных курсах к поступлению в Уфимском филиале Финуниверситета - на десять.

Знаю, что есть и другие возможности поступить в университет - после получения среднего специального образования.

Рафаэль Сафуанов: Совершенно верно. При Уфимском филиале Финуниверситета действует финансовый колледж, в который принимают ребят на базе основного общего (9 классов) и среднего общего (11 классов) образования. Немаловажно, прием на обучение осуществляется на общедоступной основе, то есть без вступительных испытаний. В колледже студенты изучают финансы, экономику и бухучет, страховое и банковское дело, прикладную информатику, а также право и организацию социального обеспечения. Выпускники колледжа, если у них есть желание продолжить образование, зачисляются в университет без ЕГЭ по итогам внутренних испытаний. Скажу, что вариантов поступить в Уфимский филиал много, главное - желание.

Кстати

В 2016 году Уфимский филиал Финуниверситета разработал и начал проводить Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по программам среднего профобразования по специальностям: "Бухгалтер", "Кассир", "Агент банка", "Контролер банка", "Агент страховой". С каждым годом количество участников возрастает. Так, в прошлом году в нем приняли участие 945 студентов из 33 колледжей 17 регионов России. Профессиональное состязание стало настолько успешным, что представители международного движения Ворлдскиллс Россия предложили включить его в список своих всероссийских чемпионатов профмастерства.

Справка "РГ"

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации - один из старейших вузов страны. В 2019 год ему исполнилось 100 лет. Успехи Уфимского филиала являются достойной частью истории Финуниверситета. В 2020 году филиалу исполняется 90 лет.

Уфимский филиал Финуниверситета входит в ТОП-500 лучших образовательных организаций России, реализующих программы среднего профессионального образования.