Врач рассказал, чему нас должен научить COVID-19

На улице плюс 35 градусов, а в палатах нет кондиционеров. Под защитный маской с респиратором, закрывающей полностью лицо, видно, как струйками сбегает пот. Но его нельзя даже смахнуть рукой. В такие моменты врачи понимают, что в сутках не 24 часа, а 1440 минут, иногда счет идет на секунды.

Марат Лебедев - в прошлом военный врач. Он опытный челюстно-лицевой хирург, преподаватель мединститута при Пензенском госуниверситете. И последние три месяца работает реаниматологом в "красной зоне" областной больницы имени Н.Н. Бурденко. С начала апреля ее перепрофилировали под оказание помощи наиболее тяжелым пациентам с COVID-19.

Памятник основоположнику советской нейрохирургии Николаю Бурденко виден из окна операционной. Но сейчас врачи здесь не появляются. Все время занимает дежурство в реанимации. За сутки трижды приходится переоблачаться в защитный костюм и на четыре часа уходить в "красную зону".

Несмотря на все тяготы, врачи полны оптимизма. Выздоравливающие пациенты - лучшая награда за труд. Вскоре пензенские медики надеются вернуться к привычному режиму работы. Постепенно возобновляются плановые операции. Чтобы вернуться в свое отделение из "красной зоны" врачам придется на две недели уйти на карантин.

- Надеюсь, скоро мы вернемся к своей привычной работе. Сейчас этого очень ждут наши обычные пациенты, особенно дети, - рассказывает заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Марат Лебедев. - Мы оперируем малышей с трех месяцев с врожденными пороками развития. Специально для юных пациентов в этом году создали отдельный операционный блок. Но работы пришлось приостановить из-за эпидемии.

Две недели переобучения и Марат Лебедев уже ассистировал реаниматологам. Говорит, что это время бесценно для него с точки зрения приобретенного опыта. Раньше он делал операции, полностью доверяясь анестезиологу, теперь сам может контролировать больного на ИВЛ. Но мечтает все-таки побыстрее вернуться к своим обычным пациентам.

В реанимации он узнавал их не по лицам, а по показателям анализов. Как только динамика улучшается, человека переводят в обычную палату. Уже там он приходит в себя и зачастую даже не знает, кто спас ему жизнь. Поэтому именно реаниматологам простого "спасибо", ясного взгляда и крепкого рукопожатия зачастую не хватает.

"Конечно, мы благодарны всем, кто в эти дни проявлял заботу о врачах. Владелец кафе у больницы снабжал нас горячими обедами. Волонтеры привозили воду. Приятно видеть, что в обществе изменилось отношение к людям в белых халатах. Долгое время эта профессия была недооцененной, - говорит Марат Лебедев. - Пережитое должно помочь нам всем пересмотреть свое отношение к здоровью. Люди уже стали внимательнее относится к себе и окружающим. Руки стали чаще мыть, и в разы сократилось число кишечных инфекций. Пусть это будет всем нам уроком, чтобы он не повторился".

Врачей отправили в санатории

В Пензе врачам, работавшим в "красной зоне" и нуждающимся в жилье, предоставили служебные квартиры. Выделенные из регионального бюджета средства позволят полностью решить жилищную проблему врачей в областном центре.

Ранее существовала программа по обеспечению жильем. Первые десять человек уже получили ключи из рук губернатора. Также принято решение, что переболевшие коронавирусом медики пройдут реабилитацию в местных санаториях. С июля им бесплатно стали выдавать путевки.

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