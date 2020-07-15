Несмотря на огромную нагрузку, которая легла на плечи врачей из-за пандемии коронавируса, системы здравоохранения Нижегородской области и Удмуртии сумели выдержать темп и не оставили без внимания больных, чьи недуги не связаны с COVID-19.

Люди все чаще выбирают здоровый образ жизни: переходят на правильное питание, бросают вредные привычки и приобщаются к спорту. Фото: Александр Воложанин

Цифры говорят лучше слов

Так, в ходе круглого стола (он прошел в редакции нижегородского филиала "РГ" в онлайн-режиме), посвященного проблемам "нековидной" медицины, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул: за первые шесть месяцев 2020 года в регионе не отмечено значительного роста смертности людей от заболеваний, не ассоциированных с коронавирусом. Оперативные данные по регионам были озвучены в начале июля на селекторном совещании с Министерством здравоохранения РФ.

- Я пока не имею права называть все цифры, так как официальные итоги подводит Росстат, - пояснил министр. - Оперативные данные мы получаем от органов ЗАГС, которые выдают свидетельства о смерти: в Нижегородской области нет такого прироста, как в некоторых других регионах. Это заслуга всех врачей. Они проводят огромную работу, которая зачастую не видна: патронаж пациентов, входящих в группу риска, консультирование, выстраивание комплаентности (от английского patient compliance - приверженность лечению, степень соответствия между поведением пациента и рекомендациями, полученными от врача. - Прим. ред.) и другую.

В частности, по данным регионального минздрава, с 1 января по 25 июня 2020 года в Нижегородской области от болезней кровообращения скончалось на 206 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года, от различного рода новообразований - на 60 человек меньше.

Интенсивность возросла

Главный врач Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко Николай Миронов отметил, что интенсивность работы "нековидных" медицинских учреждений в последние несколько месяцев значительно выросла.

- Вся система функционировала правильно. Ни один этап оказания медицинской помощи не был упущен. Например, при лечении пациентов с острым коронарным синдромом смертность составила 8,3 процента. Это небольшая цифра. То же самое и с онкологической помощью: если бы плановая медицина не сработала как надо, появился бы значительный рост онкологической летальности, - пояснил он.

Одним из ярких примеров перепрофилирования работы в условиях пандемии стал опыт специализированной кардиологической клинической больницы (СККБ) имени академика Бориса Королева. В частности, здесь оказывалась экстренная помощь больным с острым коронарным синдромом.

- Для нас это непрофильная работа, - говорит главврач СККБ Антон Максимов. - Пришлось сформировать бригады, которые оказывали помощь круглосуточно. Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам: врачам, среднему и младшему медперсоналу. Мы делегировали часть персонала в "ковидные" учреждения. Специалистам пенсионного возраста была предоставлена возможность уйти на социальные больничные, но многие из них, понимая тяжесть ситуации, отказывались и продолжали работать. Люди проявили самые лучшие свои черты.

Работа плюс забота

В Удмуртии за пять месяцев этого года снизилась смертность от болезней системы кровообращения: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года минус составил 5,2 процента (меньше на 179 человек).

Такие цифры приводит республиканское правительство. Специалисты говорят, что причин тому несколько: это и работа врачей, и повышение заботы о своем здоровье самих пациентов. Люди все чаще переходят на правильное питание, бросают вредные привычки, ведут дневники артериального давления.

- В 2019-м - начале 2020 года благодаря работе специалистов Республиканского центра медицинской профилактики значительно возросла информированность населения о факторах риска и типичных проявлениях сердечно-сосудистых заболеваний, - говорит главный внештатный кардиолог минздрава Удмуртской Республики Сергей Помосов. - Способствовали тому ежемесячные выезды врачей-специалистов центра в районы с высоким уровнем смертности от болезней системы кровообращения, внедрение системы передачи врачу информации о выписанных из стационара пациентах. По защищенному каналу связи данные поступают терапевтам в поликлинику по месту прикрепления бывшего больного. Он продолжает находиться под наблюдением врача, за счет этого осуществляется преемственность в тактике лечения пациентов.

По словам Сергея Помосова, увеличились объемы оказания экстренной помощи. Например, значительно больше стали выполнять операций на сердце, предотвращающих серьезные последствия. За три последних года количество пациентов, которым выполнено стентирование коронарных артерий в Республиканском клинико-диагностическом центре, выросло на 16 процентов.

Внес свой вклад и запуск в прошлом году региональной программы льготного лекарственного обеспечения пациентов, перенесших инфаркт миокарда: в течение полугода после него пациенты получают лекарства бесплатно. В этом году стартовала программа обеспечения лекарствами за счет средств федерального бюджета пациентов, перенесших инсульт и операции на сердце. Люди получают препараты в течение года.

В правительстве отметили также, что на время пандемии пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прекращалось оказание плановой помощи, как стационарной, так и амбулаторной.

А как у соседей?

Программа льготного лекарственного возмещения помогает спасать пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в Кировской области. В этом году она реализуется на территории 24 муниципальных районов Вятки. Суть проекта в том, что граждане, которые состоят на диспансерном учете с гипертонией и стенокардией (в том числе не имеющие права на льготное лекарственное обеспечение), могут приобрести лекарственный препарат по конкретному торговому наименованию и по льготной цене.

Уже по итогам первых 11 месяцев работы программа (стартовала она в феврале 2019-го) показала высокую эффективность. На пилотных территориях почти на треть сократилось количество вызовов скорой медицинской помощи пациентами с болезнями системы кровообращения. Кроме того, муниципальные образования - участники проекта по льготному лекарственному возмещению демонстрируют улучшение демографических показателей. "Проект востребован пациентами. За первое полугодие им воспользовались 30 424 жителя региона. Для сравнения: за 11 месяцев 2019 года участниками проекта стали 31 298 человек, - сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. - С января по июль 2020 года проект позволил сократить личные расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов на 27,4 миллиона рублей". Именно такой объем субсидий, равный общей недополученной от пациентов сумме, предоставлен аптечным организациям областным бюджетом.

Всего с начала 2020 года в рамках проекта по лекарственному возмещению аптечными организациями обслужено более 147 тысяч рецептов, свыше 75 процентов общего количества отпущенных препаратов - лекарства отечественного производства.