Жительницу Прикамья осудили за истязание мужа

Суд признал виновной 59-летнюю жительницу поселка Звездный Пермского края, которая совершила преступления, предусмотренные частью 1, статьи № 117 УК РФ (истязание) и частью 1 статьи № 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в ходе следствия сотрудниками полиции установлено, что женщина неоднократно наносила побои 63-летнему мужу по различным частям тела, используя при этом подручные предметы: ножку от кровати, лыжную палку, табурет и шнур от утюга. Во время одной из ссор она взяла в руки нож и угрожала убийством, ударив при этом супруга в область кисти руки. Заключением медицинской экспертизы у мужчины обнаружены многочисленные кровоподтеки, ссадины, кровоизлияние слизистой губы и колото-резаная рана левой кисти.

Суд назначил виновной наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и пять месяцев, а также обязал возместить сумму морального вреда в размере 50 тысяч рублей.