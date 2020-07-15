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15.07.2020 12:12

Александр Усс провел встречу с новым начальником Упрдор "Енисей"

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел рабочую встречу с новым начальником ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Енисей" Федерального дорожного агентства "Росавтодор" Андреем Андреевым. Стороны обсудили планов по строительству, реконструкции и содержанию федеральных дорог "Енисей" и "Сибирь".
Губернатор и руководитель Упродор "Енисей" обсудили строительство обходов городов и планы по содержанию федеральных трасс Фото: пресс-служба правительства Красноярского края Губернатор и руководитель Упродор "Енисей" обсудили строительство обходов городов и планы по содержанию федеральных трасс Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
Губернатор и руководитель Упродор "Енисей" обсудили строительство обходов городов и планы по содержанию федеральных трасс Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

Согласно программе дорожных работ ФКУ Упрдор "Енисей" в 2020 году в крае предполагается привести в нормативное состояние 128,9 км автодорог, в том числе 601,6 м искусственных сооружений - мостов, водопропускных труб. На эти цели предусмотрено более 5,9 млрд рублей. Как доложил Андрей Андреев, на сегодняшний день все государственные контракты заключены, подрядчики приступили к работе согласно графику.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Особое внимание губернатор уделил строительству обхода Канска. Работы на объекте начались три года назад. В настоящее время проведены дополнительные исследования, в проект внесены необходимые технологические коррективы, работы продолжаются. Ввод обхода, который строится в рамках национального проекта "Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры", запланирован на 2021 год.

Помимо этого Александр Усс обсудил с начальником управления строительство дорожного обхода Ачинска. На участке федеральной трассы, которая проходит через город, регулярно возникают заторы, сложная дорожная обстановка. По информации упрдора"Енисей", проектная документация, разработанная более восьми лет назад, требует корректировки. Начать мероприятия планируется в 2025 году.

"Для Красноярского края автотрассы являются дорогой жизни в полном смысле этого слова. От их качества во многом зависит и самочувствие людей, и развитие экономики. Наш регион - лидер по протяженности автодорог, и по их качеству мы выглядим достаточно убедительно. Но нам есть над чем работать. Например, в части создания комфортного придорожного сервиса. Считаю, что развитие дорожной сети и поддержание ее на должном уровне является одной из важных составляющих наших общих усилий", - подчеркнул губернатор.

Отметим, что ФКУ Упрдор "Енисей" отвечает за поддержание в порядке более 1700 километров автомобильных дорог федерального значения. Они расположены на территории республик Тыва и Хакасия, а большая часть - почти 1200 километров - в Красноярском крае.

В регионах Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярский край

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