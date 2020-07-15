В Алтайском крае студенты педуниверситета запустили социальный проект "Сельский тренер", чтобы организовать летние спортивные занятия для детей в сельской местности.

Пока не работают детские лагеря и спортивные центры, участники проекта занимаются с ребятами на пришкольных площадках.

- Этот проект - социально значимый, ведь он позволяет организовать занятия с детьми на школьных каникулах в то время, когда из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации они не могут поехать в летний лагерь, - отметили в министерстве образования и науки Алтайского края. - Особенно актуально это в сельской местности, где не так много возможностей организовать детский досуг.

Будущие преподаватели физкультуры организовали в сельских школах тренировки по игровым видам спорта - футболу, волейболу, баскетболу, а также проводят эстафеты на пришкольных спортивных площадках.

В Алтайском педуниверситете отметили, что участие в этом проекте студентам-тренерам зачтут в качестве производственной практики. Кроме того, их поощрят именной стипендией.