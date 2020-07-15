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15.07.2020 12:32
Рубрика: Власть

Элла Памфилова: На выборах губернаторов выдвинуто 144 кандидата

Текст: Екатерина Котова
В 18 регионах России жителям предстоит избрать губернаторов. В 14 регионах выдвижение кандидатов уже завершено, еще в четырех оно продолжается, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

Для участия в выборах глав регионов выдвинулись 144 кандидата, из них 116 - от 24 политических партий, а 28 - в порядке самовыдвижения. Больше всего желающих побороться за пост губернатора (17 человек) на данный момент в Иркутской области. Для сравнения: в четырех регионах заявились по пять человек.

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Элла Памфилова нацелила региональные избиркомы подходить непредвзято, доброжелательно и помогать кандидатам, чтобы они могли участвовать в выборной кампании. "Не препятствовать, не цепляться за какие-то мелочи, а, наоборот, помогать ликвидировать ошибки, чтобы кампания была полноценная и конкурентная", - призвала глава ЦИК своих коллег в регионах.

- Я на этом настаиваю, надеюсь, вы меня все услышали, - добавила она.

В 11 регионах пройдут выборы в законодательные собрания, но процесс выдвижения завершен только в четырех. На данный момент по единым и одномандатным округам здесь баллотируется 3714 кандидатов, подавляющее большинство из них (3633) выдвинуты политическими партиями. Только 81 человек решил пойти в региональный парламент в порядке самовыдвижения.

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