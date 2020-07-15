Еще в одном озере на Таймыре обнаружили авиационный керосин

На Таймыре у поселка Тухард обнаружено еще одно озеро, загрязненное авиационным топливом.

Напомним, 12 июля в Долгано-Ненецком районе Красноярского края из прохудившегося трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз", вытекло около 44,5 тонны авиационного топлива. Через ручей топливо попало в небольшое озеро.

Как сообщает "Интерфакс", в администрации Долгано-Ненецкого района отметили, что загрязненное в первые дни озеро соединяется с более крупным небольшой речушкой, и по ней нефтепродукты стали распространяться дальше.

Боновые заграждения поставили на обоих водоемах. В поселке введен режим ЧС.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.