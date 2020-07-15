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15.07.2020 12:14
Рубрика: Власть

Гостиницу "Турист" в Новосибирске откроют к молодежному ЧМ по хоккею

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
На площади Карла Маркса в Новосибирске возводится гостиница "Турист". Темпы работ хорошие, сроки строительства застройщиком соблюдаются. По плану первый основной этап будет сдан в 2023 году - к молодежному Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Мэр Анатолий Локоть провел на строительной площадке выездное совещание с собственниками здания, руководителями Ленинского района и профильных департаментов мэрии.

- За судьбой этого объекта, без преувеличения, следит весь город, все жители знают его историю. Меня все время спрашивают, работает ли кран, не остановлена ли стройка, - обратился глава города к застройщикам.

Пристальное внимание к объекту понятно: возведение гостиницы "Турист" началось в 1968 году, в 1985-м стройку заморозили. В свое время общественность, архитекторы, градостроители предлагали то снести недострой, который портит внешний облик центральной площади Ленинского района, то достроить, то превратить в некий музей. В результате в 2018 году нашелся инвестор - компания "АСК", которая решила возобновить строительство объекта, придав ему многофункциональность - помимо гостиницы, в здании с разной этажностью предлагается разместить медицинские центры и другие учреждения.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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Директор компании "АСК" Валерий Кокорин и генеральный директор ОАО "Турсиб" Петр Разганяев сообщили главе города, что, несмотря на трудности, возникшие из-за пандемии коронавируса, строительство здания не останавливалось. Строители "подняли" основной корпус многофункционального центра (МФЦ) до 25 этажа. Сейчас монтируют стеклянные панели фасада, идет монтаж металлоконструкций, ведутся работы по усилению плит перекрытий, обустройству лифтовых шахт.

С долгостроя были сняты около четырех тысяч тонн конструкций. Были разобраны два верхних этажа из железобетона, усилены необходимые элементы, после чего надстроены семь этажей из металлических конструкций. Таким образом высотность здания увеличилась на пять этажей. В целом это значительно облегчило здание, позволило его вытянуть - так оно лучше вписывается в силуэт площади.

- К 1 августа подойдем к высотной отметке, за две недели закончим монтаж. Нам немного помешала ситуация с covid-19 - из-за введенных ограничительных мер и закрытия границ затормозились поставки комплектующих материалов. Но в целом сроки строительства мы выдерживаем. В августе строители приступят к устройству подземного перехода к метро, - сказал Валерий Кокорин.

Инвестор сообщил, что по поручению мэра города рассматриваются предложения о том, чтобы сделать здание многофункциональным. Уже проведены переговоры и есть договоренности с медицинскими центрами, в частности стоматологическими, которые готовы занять три этажа в дополнительном корпусе. Возможно, здесь получится создать медицинский кластер по примеру Сколково.

Однако туристско-гостиничное направление МФЦ остается основным. Учитывая близость "Туриста" к будущей ледовой арене, где пройдут соревнования, гостиница будет востребована у гостей города.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

- Для нас крайне важно, чтобы к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года этот объект был построен. Не менее важно привести прилегающая к нему территория в порядок - она должна быть комфортной и доступной, - сделал акцент Анатолий Локоть.

Находящийся на территории сегодняшней стройки один из павильонов метрополитена "Станция "Площадь Маркса" (со стороны улицы Ватутина) демонтируют, вместо этого выход и вход в метро будет организован внутри здания гостиницы. По словам специалистов, так будет удобнее для пассажиров. Инвестор предложил сделать лифты на входе в метро. Таким образом, впервые в новосибирском метрополитене появится вертикальный транспорт для всех пассажиров.

- Гостиница, как и спуск в метро, будет оборудована пандусами для беспрепятственного передвижения маломобильных граждан - таково было условие мэрии. И мы готовы его выполнить, - сказал Валерий Кокорин.

- МФЦ строят согласно современным требованиям, учитывая потребности не только маломобильных граждан. И это правильно. В целом, решая проблему этого долгостроя, мы делаем большой шаг в деле преобразования площади Маркса. Ведутся переговоры с потенциальным инвестором по реконструкции ДК "Сибсельмаш", предстоит определить судьбу еще одного недостроя на площади Маркса Наша задача - превратить центральную площадь левобережья в красивое, благоустроенное место, а не скопище ларьков и палаток, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Глава города сообщил, что при этом преобразования не затронут транспортный каркас, который сложился в районе площади Маркса.

- Площадь Маркса - лицо левобережья. И хочется, чтобы эта территория была красивой, ухоженной, комфортной для прогулок. Я, как мама четверых детей, знаю, насколько это важно. У общественности было предложение сделать здесь сквер, и мэрия нас услышала. По завершению строительства прилегающую к гостинице территорию превратят в большой зеленый сквер, - сказала руководитель Новосибирской областной общественной организации "Школа грамотного потребителя" Светлана Миронова.

Справка "РГ"

Гостиница "Турист" на пл. Маркса в Новосибирске будет иметь 265 номеров. Общая площадь высотной части комплекса вместе с четырехэтажной пристройкой составит 35,5 тысячи квадратных метров. В пристройке "Туриста" разместятся три конгресс-зала, самый большой из которых будет рассчитан на 700 мест. Там же будут апартаменты, конференц-залы, переговорные, фитнес-клубы, рестораны и магазины, а в цоколе обустроят парковку. Первый этап строительства, включающий строительство высотного здания и низкой части МФЦ, планируется завершить к 2023 году.

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