Новосибирцев познакомили с правилами застолья XIX века

В музее Новосибирска на Михайловской набережной открылась выставка "Кушать подано!", посвященная культуре питания и застолий в России на рубеже XIX-XX веков.

В экспозиции представлено более ста коллекционных предметов сервировки и старинного фарфора. Фото: Татьяна Кравченко

Любопытно, что это совпало по времени с выходом распоряжения губернатора о снятии ограничений на работу общепита в формате летних кафе. Таким образом, в области к работе могут вернуться 850 заведений общепита.

Музеи тоже открывают свои двери для посетителей, но при условии соблюдения санитарных норм. Так что "Кушать подано!" - первая посткарантинная выставка, по которым уже все соскучились.

В экспозиции представлены более ста коллекционных предметов сервировки и старинного фарфора из собрания Музея Новосибирска и частных семейных коллекций. Особого внимания заслуживает антикварная коллекция столового серебра в стиле "хильдесхаймская роза".

На выставке можно познакомиться с настоящей экзотикой - загадочным "манш-о-жиго" (Ред.: инструмент для удержания бараньей ноги при нарезке) и ложкой для приготовления абсента. Гости смогут проследить историю появления русского фарфора и происхождения знаменитых блюд, узнать кулинарные предпочтения русских царей.

Также в экспозиции представлены фотографии, иллюстрирующие то, как было принято отмечать семейные и религиозные праздники, что подавали к столу и что диктовала мода в тот или иной период истории.

Здесь же можно увидеть книги по кулинарии и этикету - "Подарок молодым хозяйкам" по перепечатке 1903 года, "Хороший тон" по перепечатке 1885 года выпуска, которыми каждый желающий может воспользоваться.

Выставка "Кушать подано!" в Музее Новосибирска ждет посетителей в течение лета и осени 2020 года.

Кстати

Чайная тема удивит гостей специальной фарфоровой чашкой XIX века для мужчин, позволяющей не мочить напомаженные усы, которые тогда были в моде. А крошечная серебряная рюмка "муха" перенесет во времена Петра I, и поможет понять смысл выражения "быть под мухой".