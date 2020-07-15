Новосибирцы стали реже вызывать "скорую" из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Новосибирской области отмечает ряд позитивных тенденций с заболеваемостью коронавирусом. Об этом министр здравоохранения области Константин Хальзов сообщил на брифинге.

По словам главы ведомства, увеличилось количество тестирований, сократилось количество вызовов скорой помощи по коронавирусному направлению, нет потребности в расширении коечного фонда для больных COVID-19.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии проведено более 250 тысяч тестов на коронавирус. По поручению губернатора Андрея Травникова минздрав продолжает увеличивать число проведенных исследований, в среднем проводится 4200 исследований в сутки. В медицинских учреждениях региона делают тесты на антитела.

Что касается коечного фонда, то в настоящий момент превышения числа больных над числом коек нет ни в одном стационаре.

- С учетом складывающейся обстановки дополнительного коечного фонда для оказания помощи пациентам с ковидной инфекцией и внебольничной пневмонией мы не планируем. Кроме того, на прошлой неделе сократилось количество вызовов скорой помощи по коронавирусному направлению - на этой неделе данная тенденция сохраняется. Все больные, включая пациентов с бессимптомной и легкой формой коронавируса, получают необходимую медицинскую помощь, в том числе на дому, - прокомментировал эпидемиологическую ситуацию Константин Хальзов.

По данным оперативного штаба, на утро 15 июля в регионе выявлено 7608 случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 5,5 тысячи пациентов выздоровели. В отделениях реанимации находится 81 человек. Под медицинским наблюдением остаются 432 жителя региона, порядка 28,6 тысячи человек сняты с наблюдения.