Новосибирские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус

Ученые новосибирского Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН первыми в России сумели получить антитела, способные нейтрализовать коронавирус. Как передает ТАСС, эти исследования могут стать основой для создания специальных терапевтических и профилактических средств в борьбе с COVID-19.

Помимо прочего, результаты этой работы станут подспорьем в изучении особенностей иммунных механизмов при заражении коронавирусной инфекцией и могут быть полезны при создании вакцин. Для получения антител были использованы образцы крови доноров, уже переболевших COVID-19, и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов, тех клеток, что отвечают за формирование иммунитета.

Полученные в Новосибирске антитела способны блокировать взаимодействие возбудителя болезни и клеточного рецептора ACE2, белка, который встроен в клеточную мембрану. Это предотвращает проникновение вируса в клетки-мишени.