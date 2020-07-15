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15.07.2020 11:45
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор взял на особый контроль реализацию нацпроектов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников взял на особый контроль реализацию национальных проектов. Также он поручил правительству региона актуализировать работу в этом направлении.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Глава региона отметил, что из-за пандемии коронавируса жизнь в 2020 году сильно изменилась. В последние четыре месяца значительную часть ресурсов пришлось направить на борьбу с распространением Сovid-19.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Это может привести к корректировке наших планов, в том числе стратегических, отраженных в национальных проектах. Поэтому абсолютно оправдано то, что президент страны предложил правительству РФ в течение трех месяцев, исходя из ситуации, актуализировать нацпроекты. Очень важно, что отказа от отдельных направлений нацпроектов не будет. Все, что задумано, будет реализовано, - подчеркнул Андрей Травников.

Возможно, сказал губернатор, будут скорректированы сроки реализации проектов.

В социальном блоке появились новые приоритеты. Наряду с программой модернизации первичного звена в здравоохранении предлагается выделить в отдельную программу развитие инфекционных больниц в регионах.

Несмотря на все сложности экономического характера (выпадающие доходы из бюджета, необходимость дополнительных расходов на противокарантинные мероприятия, поддержку бизнеса, экономики), в Новосибирской области будут построены все запланированные нацпроектами объекты - как регионального значения, например, ледовая арена, так и районного - школы, детские сады и клубы.

- Кроме того, мы нашли возможность продолжить реализацию наших региональных программ, которые были запущены ранее. Это - программы по строительству ФАПов на селе, служебного жилья для работников бюджетной сферы на селе. Не отказываемся от программы "Территория детства" в Новосибирске, - отметил губернатор Андрей Травников.

Задачи по актуализации нацпроектов на ближайшее десятилетие поставил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 13 июля.

Справка "РГ"

В Новосибирской области в 2020 году действует 12 национальных проектов в различных сферах, включая демографию, здравоохранение, образование, ЖКХ, благоустройство, экологию, дорожную отрасль. Также нацпроектами овачены производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, поддержка бизнеса. На это планируется направить около 34 миллиардов рублей.

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