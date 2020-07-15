Под Омском школьник утонул, спасая двух девушек

СК возбудил уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в Черлакском районе Омской области.

Трагедия произошла 14 июля в поселке Черлак. Школьник отдыхал на берегу реки Иртыш вместе с друзьями и заметил, что две 17-летние девушки попали в донную яму. Они начали тонуть, и подросток бросился им на помощь.

Девятикласснику удалось спасти девушек и вытолкнуть их на берег. Однако сам выбраться из воды он уже не смог.

- В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, - сообщает СУ СК по Омской области. - Действиям сотрудников администрации и служб профилактики будет дана правовая оценка.