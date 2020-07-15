Ученые заглянули за "маску смерти" таштыкской мумии

Ученые провели компьютерную томографию мумии мужчины из Оглахтинского могильника в Хакасии. В результате исследования историкам удалось увидеть скрытое за посмертной маской лицо человека, умершего 1700 лет тому назад.

Компьютерное сканирование позволило антропологам увидеть три слоя - маску, лицо и череп. На момент погребения мужчине было 25-30 лет. У него были каштановые волосы, которые он носил в виде косы, как у запорожских казаков. Ученые полагают, что косичка была отрезана перед похоронами.

С помощью новых технологий удалось установить, что лицо покойного имеет выражение спокойно спящего человека. Исследование также показало длинный шов на лице мумии от левого глаза до уха. На другой части черепа было обнаружено отверстие диаметром около 7 сантиметров.

- Его череп был трепанирован в височной области с левой стороны. Экспертный анализ показывает, что отверстие было сделано серией ударов долотом или молотком. Мы думаем, что это было сделано, чтобы удалить мозг во время сложного погребального обряда, - сообщила The Siberian Times доктор исторических наук Светлана Панкова.

Теперь к исследованию историки планируют привлечь хирургов, чтобы определить природу происхождения шва - сабельный удар или ритуальная операция.

Справка "РГ"

Оглахтинский могильник - комплекс захоронений Таштыкской культуры. Расположен у хребта Оглахты в Хакасии на левом берегу реки Енисей.

Погребения датируются первой половиной I тысячелетия нашей эры. Подземный сруб из лиственницы был случайно обнаружен местным пастухом в 1902 году. Через год исследователь Александр Адрианов провел первые раскопки.

В погребении оказались мумии мужчины, женщины и ребенка. Лица были покрыты гипсовыми масками. Благоприятный климат позволил сохраниться разнообразным деревянным изделиям и оружию, шубам и ткани, а также погребальным маскам. Кроме людей, в могильнике находились два манекена, которые символизировали других членов семьи.