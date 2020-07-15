В Алтайском крае решили не открывать детские лагеря

В Алтайском крае из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, решили в этом году не открывать детские летние лагеря. Об этом сообщила зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова.

- Все лагеря в крае подготовлены, на их территориях проведены все необходимые обработки, даже уже проданы путевки, но эпидобстановка в регионе не позволяет открыть места массового отдыха детей, - пояснила Ирина Долгова.

По данным регионального оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, на 15 июля в Алтайском крае уже зарегистрировано 6540 случаев заражения COVID-19, 660 из которых приходится на детей в возрасте до 17 лет включительно. Только за минувшие сутки в регионе выявили 246 новых случаев инфицирования.

Поэтому региональный оперштаб принял решение, что в этом году детские лагеря работать не будут. За исключением летних дач для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они были открыты в начале июля с соблюдением всем санитарно-эпидемиологических требований.

- Мы понимаем, что в школьные каникулы нужно обеспечить досуг детей, - отметила Ирина Долгова. - Ведь только 7 июля на водоемах в крае погибло пятеро детей, которые купались в не оборудованных для этого местах. Нужно увлечь детей онлайн-проектами, организовать силами студентов, волонтеров дворовые занятия.

Как отметили в региональном министерстве образования и науки, в Алтайском крае уже более 35 тысяч детей приняли участие в дворовых мероприятиях, таких акциях, как "Игры нашего двора", "Вожатый нашего двора", "Дворовый тренер", а также онлайн-проектах. Дети небольшими группами участвуют в спортивных дворовых соревнованиях, занимаются в творческих кружках.

Кроме того, в Алтайском крае с 13 июля разрешили работу оборудованных пляжей. По словам начальника отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной регионального управления Роспотребнадзора Ларисы Зубовой, три пляжа открылись в Барнауле в минувшие выходные и еще 32 пляжа в регионе проходят проверку санитарных служб. "Пляжи мы решили открыть, потому что жители края массово купаются в не оборудованных местах и гибнут на воде. Кроме того, есть риск распространения различных инфекций. Организованные места купания более безопасны, поскольку проходят обязательную проверку санитарных служб, там работают спасатели", - подчеркнула представитель Роспотребнадзора.

Кстати

Как сообщили в минобрауки Алтайского края, всем родителям, кто приобрел путевки для своих детей в летние лагеря, деньги вернут в течение 30 дней.