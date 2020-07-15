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15.07.2020 09:06
Рубрика: Общество

В Красноярском крае нашли неизвестные наскальные изображения

Текст: Николай Грищенко

В Красноярском крае при исследовании объекта культурного наследия Шалаболинская писаница обнаружены ранее неизвестные науке наскальные изображения быков. Найдены также надписи XIII - XV веков.

Фото: Maurilio Oliveira / Scientific Reports
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"В ходе нового осмотра писаницы были обнаружены три ранее неизвестных изображения животных, относящиеся к эпохе Бронзового века, а также исполненные черной тушью наскальные надписи, предположительно, монгольского времени", - сообщил Русскому географическому обществу археолог Александр Заика.

Наскальные изображения найдены на крайнем западном писаницы. Цифровые снимки петроглифов и надписей будут подвергнуты компьютерной обработке, что позволит восстановить их первоначальный вид.

Справка "РГ"

Шалаболинская писаница располагается в 35 километрах к западу от поселка Курагино Красноярского края. Рисунки нанесены на правой стороне реки Туба. Образами животных и рогатых антропоморфных фигур с хвостами и неестественно короткими руками покрыто около двух километров скал береговой линии. Мотивами для художников каменного и бронзового века стали многочисленные батальные, ритуальные и скотоводческие сцены. Всего зафиксировано более 100 плоскостей с 550 изображениями.

Наука Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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