В Красноярском крае нашли неизвестные наскальные изображения

На Шалаболинской писанице нашли новые петроглифы: https://t.co/4JhtXkM1Wu



Фотографии предоставлены Красноярским краевым отделением РГО pic.twitter.com/vqC7ddWAWZ — РГО (@rgo_ru) July 14, 2020

В Красноярском крае при исследовании объекта культурного наследия Шалаболинская писаница обнаружены ранее неизвестные науке наскальные изображения быков. Найдены также надписи XIII - XV веков.

"В ходе нового осмотра писаницы были обнаружены три ранее неизвестных изображения животных, относящиеся к эпохе Бронзового века, а также исполненные черной тушью наскальные надписи, предположительно, монгольского времени", - сообщил Русскому географическому обществу археолог Александр Заика.

Наскальные изображения найдены на крайнем западном писаницы. Цифровые снимки петроглифов и надписей будут подвергнуты компьютерной обработке, что позволит восстановить их первоначальный вид.

Справка "РГ"

Шалаболинская писаница располагается в 35 километрах к западу от поселка Курагино Красноярского края. Рисунки нанесены на правой стороне реки Туба. Образами животных и рогатых антропоморфных фигур с хвостами и неестественно короткими руками покрыто около двух километров скал береговой линии. Мотивами для художников каменного и бронзового века стали многочисленные батальные, ритуальные и скотоводческие сцены. Всего зафиксировано более 100 плоскостей с 550 изображениями.