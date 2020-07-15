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15.07.2020 10:20
Рубрика: Происшествия

Обирали беспомощных

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 154(8208)
В Кузбассе на пять лет отправилась в колонию бывшая директор психоневрологического интерната, обокравшая его пациентов на десять миллионов рублей.

Следствие выяснило, что женщина поставила на поток хищения пенсий у особой категории граждан, которые находятся под опекой государства и требуют постоянного ухода.

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Директор вступила в сговор с людьми, выступавшими в качестве опекунов пациентов. Инвалидов вывозили за пределы интерната, получали доступ к их пенсионным счетам и снимали с деньги. После этого "опекаемых" возвращали обратно в спецучреждение. При этом подельники целенаправленно выбирали инвалидов, у кого на счетах накопились крупные суммы.

Следствие собрало доказательства девяти преступлений в отношении беспомощных людей, лишившихся в общей сложности десяти миллионов рублей.

Тисульский районный суд признал чиновницу и ее сообщников виновными в краже и мошенничестве. Организатор преступлений приговорена к пяти годам исправительной колонии общего режима и лишена права заниматься педагогической деятельностью в течение полутора лет. Ее подельники получили условные сроки. Кроме того, осужденные обязаны возместить ущерб, который причинили потерпевшим.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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