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15.07.2020 11:17
Рубрика: Общество

Поехали к пациентам

В Кузбассе возобновили работу выездные бригады медиков
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 154(8208)
В условиях ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, в Кузбассе активно используют мобильную медицину. Врачи разных специальностей проводят диагностику с помощью передвижного оборудования и консультируют пациентов.
Сейчас передвижной маммограф работает в Рудничном районе Кемерова. Фото: Минздрав Кузбасса Сейчас передвижной маммограф работает в Рудничном районе Кемерова. Фото: Минздрав Кузбасса
Сейчас передвижной маммограф работает в Рудничном районе Кемерова. Фото: Минздрав Кузбасса

Кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, сосудистые хирурги и специалисты по ЭКГ из Кузбасской клинической больницы побывали уже в семи районах. Приняли 775 человек, 130 из которых дети. У 55 пациентов выявили различные патологии. Полсотни обследованных направили в стационары, а еще более ста двадцати - на амбулаторное лечение.

Фото: Сергей Мельников
В Омске начала работать первая в регионе мобильная паллиативная служба

Почти четыреста диагностических процедур в пятнадцати населенных пунктах успела провести бригада рентгенологов облбольницы. И в ее ближайших планах - объехать еще семнадцать сел и деревень (график работы медики заранее публикуют в соцсетях). А выездной флюорографический кабинет, работающий на улице Тореза в Новокузнецке, за месяц посетили более 1,2 тысячи горожан, лишенных возможности посещать поликлиники из-за карантина. К слову, профилактике распространения опасной инфекции мобильные бригады уделяют максимум внимания. Немаловажно то, что пациенты избавлены от ожидания в очередях.

Так, жительниц областного центра приглашают пройти диагностику на передвижном маммографе, заранее обзванивая всех по спискам. Сейчас мобильный медицинский комплекс работает в Рудничном районе Кемерова.

- Я очень довольна, что теперь рядом с домом, бесплатно и быстро можно пройти процедуру. Очень удобно и доступно! - радуется кемеровчанка Елена Попова.

Выездная бригада маммологов, поработав в Мысках, Березовском и Ленинске-Кузнецком, обследовала сотни женщин, и у 29 из них заподозрила злокачественные новообразования. Мобильная установка позволяет делать снимки высокого разрешения, и врачи могут "поймать" даже крошечную опухоль.

Справка "РГ"

Три передвижных маммографа поступили в Кузбасс осенью прошлого года в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Проект "Маммоскрининг" дал возможность провести диагностику у 7,5 тысячи жительниц региона в возрасте от 40 до 75 лет. У трех десятков из них был выявлен рак груди на ранней стадии, когда вероятность полного излечения достигает восьмидесяти процентов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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