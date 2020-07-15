В кузбасском поселке Таежный построили фельдшерско-акушерский пункт. И теперь у местных жителей, наконец, есть свой доктор. Причем с большим опытом - Игорь Загорский еще в 1982-м окончил медучилище в родном Ленинске-Кузнецком.

Игорь Загорский: Сначала в поселке ко мне присматривались, но теперь доверяют на все сто. Фото: Предоставлено Игорем Загорским

- Помню, поступил туда, узнав, что объявлен набор мальчишек в военные фельдшеры. А для меня медицина с детства была близкой. Мама работала санитаркой на скорой помощи. И тетя моя врач, и брат - травматолог во 2-й кемеровской горбольнице, - поясняет Игорь Иванович. - По распределению я прибыл в Яшкинский район. Сначала работал фельдшером ФАПа в поселке Октябрьский, а после больше 35 лет отработал на скорой.

Так что опыта 59-летнему ветерану труда, почетному донору России не занимать. На новое место решил перейти по семейным обстоятельствам. И здесь очень пригодилась программа "Земский фельдшер". Она теперь распространяется на всех медиков из сел и малых городов, без ограничений по возрасту. Благодаря областной программе Загорский надеется решить жилищный вопрос.

ФАП в Таежном, где проживает триста человек, построили в октябре 2019-го. А раньше местным жителям приходилось ездить в райцентр, чтобы попасть на прием к врачу.

- Я работаю здесь с февраля, и запущенных случаев действительно хватает, - отмечает Игорь Загорский. - Сначала неизбалованные вниманием врачей люди долго ко мне присматривались, спрашивали, что умею. Но постепенно, убедившись, что ни капельницы, ни внутривенные уколы для меня не проблема, начали доверять.

Ежедневно в ФАП обращается по десять-пятнадцать человек - от мам с новорожденными малышами до людей преклонного возраста. К нуждающимся в помощи на дому фельдшер приходит или приезжает на автомобиле, который приобрел благодаря областной программе поддержки врачей дефицитных специальностей.

Жители Таежного в нем души не чают. Порой приглашают в гости, чтобы не только на недуги пожаловаться, но и поговорить "за жизнь".

- Кроме всего прочего, Игорь Иванович помогает нам навести порядок с прививками, которые далеко не все родители в поселке ставили своим детям вовремя. Загорский изо дня в день спокойно и честно делает свое дело. Про таких говорят: "На них земля держится", - отмечает Анатолий Беленко, главный врач Яшкинской райбольницы, к которому относится таежнинский ФАП.