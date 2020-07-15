В новосибирском аэропорту задержали москвича-хулигана без маски

Житель Москвы был задержан сотрудниками линейного отдела полиции в новосибирском аэропорту Толмачево. Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО уточнили, что 52-летний мужчина наотрез отказался надевать маску и перчатки в самолете, а на соответствующие требования экипажа ответил нецензурной бранью.

После посадки воздушного судна на борт поднялись сотрудники полиции, попытавшиеся утихомирить нарушителя спокойствия, но свою порцию оскорблений получили и они. В итоге дебошира задержали и доставили в линейный отдел.

Однако и по дороге туда житель столицы не прекращал словесные нападки на полицейских при исполнении. В частности, как следует из видео, распространенного пресс-службой транспортной полиции, пассажир предложил людям в погонах "пободаться".

В линейном отделе составили административный протокол о мелком хулиганстве, суд уже признал его правомерность и наложил на пассажира штраф. Теперь же, в рамках возбужденного следователями уголовного дела, ему грозит до одного года исправительных работ.