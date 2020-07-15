В Омске начала работать первая в регионе мобильная паллиативная служба

В Омске открыли офис благотворительного фонда "Обнимая небо". Главная задача проекта - выездная паллиативная помощь. Эта служба в регионе очень востребована. Специалисты уже совершили более ста выездов к омичам, страдающими неизлечимыми заболеваниями, провели более трехсот консультаций.

- Если человека нельзя вылечить, это еще не значит, что ему нельзя помочь, - уверена директор фонда Наталья Налимова. - Даже самые тяжелые больные порой могут жить много лет, и они должны жить качественно. Так происходит во всем мире. И мы тоже идем в этом направлении.

В офисе паллиативной службы есть кабинет психолога, зал для поведения тренингов и склад технических средств реабилитации, которые можно взять в безвозмездное пользование. Приобрести их помог президентский грант в размере 2,9 миллиона рублей.

Специалисты фонда обучают родных и близких уходу за лежачими больными, волонтеры обеспечивают лекарствами и специальным питанием. Все - за счет добровольных пожертвований. Ремонт офиса - тоже дело рук неравнодушных людей. Теперь у энтузиастов, для которых помощь другим стала потребностью, есть крыша над головой.

- Поначалу я работала в профильных центрах, ориентированных на детей- инвалидов, - вспоминает Наталья Налимова. - А потом столкнулась с проблемами старшего поколения. Оказалось, что в отличие от ребятишек, социальная помощь которым хоть как-то налажена, взрослым, страдающим тяжкими недугами, по сути, не помогает никто. Для того чтобы исправить эту ситуацию, и был создан фонд "Обнимая небо". Мы начали посещать хоспис, выезжать к больным на дом. Сначала ужаснулись, но решили не останавливаться. И вот теперь доросли до создания мобильной службы.

По словам психологов, большинство людей, дни которых сочтены, хотят их провести не в палате, а дома, рядом с близкими и родными людьми. Конечно, находиться рядом с умирающим человеком непросто. Но создать максимально комфортную атмосферу, поддержать семью вполне реально. Для этого в фонде создали школу ухода.

- Здесь мы вместе с психологом учим родственников правильно обращаться с больным. Несмотря ни на что, не раздражаться и не опускать руки, - поясняет кинестетик-наставник Светлана Перевалушко. - Манипуляции с инвалидом - это особая наука. Важно не просто его перевернуть, но не сделать ему при этом больно. Не просто свалить "мешком" на диван, а комфортно усадить, и при этом самому не надорвать спину. Современные методики это позволяют.

По данным центра поддержки добровольческих инициатив, омичей, готовых прийти на помощь, становится все больше. До пандемии в региональном списке было более пяти тысяч волонтеров, а коронавирус значительно увеличил эту цифру. Сотрудники фонда тоже отмечают такую тенденцию.

Например, предприниматель Егор Подворный, который поддерживает фонд уже не первый год, организовал в соцсетях благотворительную акцию. И собрал 194 тысячи рублей, чтобы приобрести медоборудование, необходимое для неизлечимо больной жительницы Муромцево. На вопрос, зачем ему дополнительные хлопоты, Егор отвечает просто: "Моя социальная позиция - чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Этот принцип работает, я точно знаю".

Галина Черба прочла благотворительные лекции об искусстве и рассказала слушателям о неизлечимо больных людях. "Сама не ожидала, что омичи настолько отзывчивы", - признается девушка.

Недавно волонтеры принесли в хоспис аквариум, а местный зоомагазин предоставил корма для рыбок. КБ "Атоматика" помогло фонду выпустить методички по уходу за больными. Страдающей неизлечимым недугом Татьяне Ефимовне подарили слуховой аппарат. Кто-то оплатил коммуналку и бензин. Кто-то покрасил стены и забил гвоздь. Кто-то принес раскраски, которые паллиативные больные очень любят, и, как дети, радуются новым картинкам и фломастерам.

Волонтер Лена приходит в хоспис, чтобы поздравить именинников, подарить им цветы и сувениры. Омские дачники угощают подопечных малосольными огурцами нового урожая. Парнишка, который даже не представился, принес несколько упаковок памперсов и носки. Все это - отличные поводы для общения, которое больные ценят больше всего.

- На днях поила соком дедушку (сам не может, очень слабый). Он улыбнулся, поднял большой палец вверх. И сказал: "Когда ты приходишь, даже сок становится похожим на доброе вино", - делится впечатлениями волонтер Алиса.

Сейчас работа омского хосписа - единственного на весь регион - осложнилась из-за эпидемии коронавируса. Его закрывают.

- Тем не менее мы не опускаем рук, надеемся на здравый смысл и добрых людей. И думаем о развитии, - признается Наталья Налимова. - Планируем войти в государственный реестр поставщиков социальных услуг. Это поможет нам получать федеральные компенсации на постоянной основе. Хотим также пригласить в фонд штатного врача, способного профессионально оказывать полноценную паллиативную помощь неизлечимо больным.

В хосписе всегда нужны:

- простыни и постельное белье;

- подушки и одеяла;

- подгузники разных размеров (самый востребованный - третий);

- складные подносы (чтобы пациентам было удобно есть в постели);

- пластыри, ватные палочки и диски;

- мази для обработки ран;

- таблетки от сухости во рту;

- крема и пены для рук и тела;

- поильники;

- диетическое питание;

- раскраски и фломастеры;

- красивые книги с крупным шрифтом;

- журналы.

Фонд "Обнимая небо" не имеет возможности самовывоза. Если вы хотите помочь, привозите свои подарки в офис. Адрес: Омск, Космический проспект, 97. Телефон: (3812) 48-46-25.

Комментарий

Игорь Бойко, главный внештатный специалист по паллиативной помощи министерства здравоохранения Омской области:

- Волонтерское движение в нашей сфере намного опережает официальную медицину. Сейчас только планируется создание амбулаторных паллиативных отделений для взрослых. А в них нуждаются десятки тысяч больных, страдающих онкологическими заболеваниями, рассеянным склерозом, перенесших инсульт, получивших тяжелые черепно-мозговые травмы. И к ним на помощь приходят неравнодушные люди, которых, к счастью, у нас немало.

Сегодня паллиативные подразделения имеются лишь в трех городских больницах, и только в одной работает стационар на сорок коек, где находятся пациенты, которым невозможно оказывать помощь на дому. В большинстве случаев это люди, у которых порой нет ни родственников, ни жилья.

Социальные службы тоже оказывают услуги паллиативным больным, но на платной основе, поэтому воспользоваться ими могут не все.

В этом году в двух клиниках собирались открыть специализированные амбулатории. Но из-за коронавируса эти планы пока отложили.