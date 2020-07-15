На Ставрополье в ДТП погиб человек, еще семеро пострадали

Серьезное лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло сегодня на трассе между Ставрополем и Михайловском. В ДТП попали ВАЗ-2107 и Mercedes, один человек погиб. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД Ставропольского края, еще семь человек пострадали. Среди них есть дети.

- По неустановленным пока причинам произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей на втором километре автодороги "Ставрополь - Аэропорт" в Шпаковском районе. ДТП произошло около 11:40 по московскому времени, - говорится в сообщении управления ГИБДД региона.

На заднем сидении иномарки во время аварии находились четверо детей. Все пострадавшие были доставлены в больницу. По предварительной информации, погиб водитель отечественного автомобиля.