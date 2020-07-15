Пандемия серьезно сказалась на деятельности учреждений санаторно-курортной отрасли страны.

С большими проблемами при выходе из карантина столкнулись и здравницы профсоюзов на Кавказских Минеральных Водах. Вынужденная остановка работы предприятий этой сферы серьезно ударила по их бюджету. Но в то же время очень важно, что за время повсеместной самоизоляции и карантина здесь смогли сохранить трудовые коллективы. И, несмотря на все сложности, с первого июля профсоюзные санатории вновь открыли двери для гостей.

Профилактика и реабилитация

На вызов, брошенный пандемией, санатории профсоюзов на КМВ ответили расширением списка процедур и открытием новых объектов. В здравницах появились питьевые бюветы, была переоборудована часть номеров, обустроены детские площадки с горками и игровыми домиками, а, например, в санаториях "Дубрава" в Железноводске и "Москва" в Кисловодске создали новые дендропарки с креативными фотозонами. Россиянам, которые по-прежнему верны курортам Кавминвод, медики подготовили приятный бонус: новые оздоровительные программы.

- Пребывание на курорте, в санаторных условиях, способствует укреплению адаптационных и защитных возможностей организма. Это позволит быстрее преодолеть негативные последствия психоэмоциональных перегрузок, стресса, обострения хронических заболеваний, вызванных инфекцией, - подчеркнул руководитель курортного управления санаториев ФНПР на КМВ Николай Мурашко. - Наши медики обладают огромным опытом, работают в тесном контакте с учеными-курортологами, поэтому все методики строго выверены и основаны на использовании уникальных бальнеофакторов КМВ.

Чтобы обеспечить успешную профилактику, а также реабилитацию людей, перенесших коронавирус, медики разработали новые специализированные программы повышения иммунитета, преодоления последствий гиподинамии, предотвращения осложнений заболеваний верхних дыхательных путей и многие другие. Плюс - полноценное диетическое четырехразовое питание, широкий комплекс медицинских и оздоровительных процедур.

Отпуск в новых условиях

Многие россияне изменили планы на отпуск - из-за трудностей с логистикой и получением справок об отсутствии COVID-19. Однако сейчас требования Роспотребнадзора несколько смягчены, поэтому в санаториях надеются, что гости к ним обязательно приедут.

Теперь, собираясь в здравницу, нужно взять курортную карту с выпиской из истории болезни и направлением врача, а также справку о санэпидокружении. В столовых и у стойки администратора обязательна социальная дистанция: здесь нанесли разметку, увеличили расстояние между столами, а на входе измеряют температуру. Все помещения общего пользования оснастили рециркуляторами воздуха, постоянно проводится уборка с дезинфицирующими средствами.

Профсоюзные здравницы КМВ ориентированы на то, чтобы люди получили максимум достойных услуг по доступной цене

- Себестоимость отдыха будет расти в связи с необходимостью выполнять рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению противоэпидемиологической безопасности. Но сейчас у многих россиян доходы сократились, поэтому мы, конечно, будем сдерживать рост цен всеми силами и не намерены переложить все расходы на плечи отдыхающих, - говорит Николай Мурашко. - Важнейшим направлением в условиях спада экономики и снижения реальных доходов граждан является господдержка потребителей санаторно-курортных услуг. Необходимы меры по стимулированию спроса на санаторно-курортные услуги: мы предлагаем разработать дополнительные госпрограммы реабилитации людей, которые перенесли COVID-19, пневмонию и ОРВИ, на базе санаториев. Особый упор - на восстановление здоровья медиков, которые боролись с вирусом. Работа профсоюзных, то есть социально ориентированных, здравниц, многие из которых фактически стали реабилитационными центрами, направлена на то, чтобы люди получили максимум достойных услуг по доступной цене. По-прежнему действует программа, которая предусматривает двадцатипроцентную скидку для членов профсоюза и их семей. Вовремя пришла и господдержка. Банк ВТБ и 21 санаторно-курортное учреждение ФНПР на Кавминводах заключили кредитные соглашения на сумму почти полмиллиарда рублей в рамках новой госпрограммы поддержки занятости.

Целебные минеральные ванны - одна из самых любимых и полезных процедур, которую можно получить в здравницах Кавминвод. Разработанные медиками вместе с учеными-курортологами методики лечения строго выверены и основаны на использовании уникальных бальнеофакторов КМВ. Фото: Олег Сергеев

- Надеемся, что это поможет выжить отрасли санкура, которая для курортов является градообразующей, - отметил Николай Мурашко. - Напомню, что санатории ФНПР в условиях пандемии сохранили на 100 процентов трудовые коллективы, а также в полном объеме выполнили указы президента РФ о сохранении заработной платы.

Уютно в "Виктории"

Пожалуй, самые масштабные изменения за это время произошли в базовом клиническом санатории "Виктория" в Ессентуках, одном из крупнейших в стране. Там реконструировали отделение гидропатии и грязелечения. Сверкающие потолки, мягкий теплый свет, новые ванны и душевые кабинки, начиненные "умной аппаратурой", кафельная плитка в стиле фьюжен.

- Мы все сделали, чтобы наши отдыхающие чувствовали себя желанными, чтобы увидели, что отечественные курорты ничем не уступают зарубежным, а по качеству лечения даже превосходят их, - подчеркнула директор - главный врач "Виктории" Нина Гринько.

Здесь после снятия режима самоизоляции уже появились и первые отдыхающие. Так, в один из первых дней после открытия сюда прибыли гости из Уфы.

- Приехали с друзьями вчетвером. После вынужденной самоизоляции наконец дышим свежим воздухом в красивейшем санаторном парке, пьем минералку, принимаем спа-процедуры в роскошных условиях, - говорит Альмира.

Санаторий "Виктория" по профилю деятельности - настоящий медцентр. Здесь - более ста лицензированных видов процедур. В распоряжении медиков прекрасно оснащенная лаборатория, в которой среди прочего можно пройти тест на антитела к коронавирусу. Здания окружает огромный, площадью 22 гектара, курортный парк с коллекцией арт-объектов, а также крупнейший в Европе питьевой бювет - он готовится отметить 30-летний юбилей.

Отдых рядом с парком

В числе первых принял гостей санаторий имени Г. Димитрова - один из крупнейших в Кисловодске. Здравница специализируется на заболеваниях сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, а также гастроэнтерологических.

- Местоположение нашего санатория очень удобное, - говорит его директор Раиса Меличко. - Рядом знаменитый Кисловодский парк, уже открытый после карантина, и обновленная, так называемая "вторая курортная зона" - с каскадами фонтанов, новыми скульптурами и цветниками.