С начала года малоимущие семьи с детьми в Дагестане оставались без смесей и каши. Детское питание в регионе из-за скудости бюджета выдают не всем малышам, а только детям до трех лет в семьях, признанных малоимущими. Чтобы получить кашу, надо пройти несколько бюрократических инстанций: взять из управления соцзащиты соответствующую справку, затем прийти с ней в поликлинику, где участковый педиатр выдаст рецепт на бесплатное питание.

После Нового года родители забили тревогу: питания либо не было вовсе, либо рецепты выдавались только на имеющиеся в наличие смеси.

- Ребенку по состоянию здоровья имеющаяся марка не подходила. Пришлось брать что есть, идти на рынок и с доплатой менять на нужную смесь, - рассказала махачкалинка Раиса Амирова.

В минздраве Дагестана ситуацию объясняли тем, что не удалось вовремя провести аукционы на закупку детского питания. Прошла зима, весна, но каши и смесей все не было. Делом заинтересовалась прокуратура.

Как рассказали "РГ" в надзорном ведомстве, аукцион на закупку питания своевременно не провели по причине "нарушения должностными лицами министерства здравоохранения региона сроков сбора и обобщения информации о потребности в детском питании".

Для устранения нарушений закона прокуратура внесла министру представление. Но наступило лето, а родители все еще покупали за свой счет продукты для малышей. Только в конце июня минздрав республики провел торги.

Проблема решена частично. В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали "РГ", что детское питание закуплено не до конца года, а на какой-то неопределенный срок. Таким образом, из-за нерасторопности чиновников малоимущие семьи, скорее всего, будут вновь вынуждены приобретать кашу и смеси на собственные деньги.

В Дагестане есть общественная организация "Монитор пациента", где бесплатно защищают права граждан. Ее руководитель Зияудин Увайсов рассказал "РГ", что к ним поступило несколько жалоб на отсутствие детского питания. Направлены заявления в прокуратуру, минздрав Дагестана и Росздравнадзор. По одной из жалоб готовится исковое заявление в суд.