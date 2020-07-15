Ученые нашли в реках России опасных моллюсков из Китая

Биологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики обнаружили в реках и озерах России гигантских моллюсков родом из Китая, которые паразитируют на рыбах, угрожая их существованию.

Как сообщает Минобрнауки РФ, двустворчатые моллюски размером с суповую тарелку - китайские беззубки - были обнаружены в ходе экспедиций на нижней Волге и в сибирских реках Обь и Енисей.

Ученые проследили возможный путь чужеродных моллюсков. Предполагается, что в 1960-е годы они попали из Китая в Казахстан вместе с рыбой, которой заселяли водоемы этой республики. Оттуда беззубок завезли на территорию России с посадочным материалом для рыбоводных хозяйств. Первым местом обитания моллюсков могло стать Беловское водохранилище на Оби в Кемеровской области, где занимаются промышленным разведением рыбы.

По словам директора ФИЦКИА УрО РАН Ивана Болотова, зараженная аквакультура перевозилась в другие хозяйства в разные регионы страны. Это привело к неконтролируемому распространению моллюсков, не свойственных для российских водоемов. Ученые полагают, что беззубками могут быть заражены десятки рыбоводных хозяйств.

В Волге они появились предположительно в начале 2000-х годов и с тех пор размножились в огромных количествах. По мнению исследователей, это создает серьезную экологическую проблему. Чужеродных моллюсков невозможно убрать, они уже изменили донные сообщества реки. Беззубки могут вытеснить ее привычных обитателей и привести к сокращению рыбных ресурсов.

На ранней стадии развития эти моллюски паразитируют на разных видах рыб. Личинки - глохидии - крепятся к жабрам или телу рыб и массово мигрируют. Как отмечает Иван Болотов, снижение численности осетровых в Волге может быть связано именно с прогрессирующим глохидиозом - массовым паразитированием личинок моллюсков на рыбах.

При этом в районе Астрахани доля беззубок доходит уже до 40 процентов от общего количества двустворчатых моллюсков. Местные виды не способны достичь таких показателей. Распространение "чужаков" может привести к катастрофическим последствиям для экосистем, сокращению кормовой базы рыб, считают биологи.

По мнению исследователей, вся волжская рыба уже заражена глохидиями, и ее нельзя использовать для переселения в реки, где этих моллюсков пока нет. Для того чтобы избежать дальнейшего распространения китайской беззубки, необходимо проверять молодь рыб на наличие личинок перед ее массовым выпуском в водоемы, утверждает ученые.

Они также говорят о необходимости проверки максимального количества рыбоводных хозяйств и водоемов страны, которая позволит установить истинные масштабы бедствия. Затем надо будет разработать меры по снижению негативных последствий для экономики и экосистем. Ученые представят свои предложения на этот счет.