Эрмитаж и Русский музей начали принимать посетителей по новым правилам

Эрмитаж и Русский музей с 15 июля открыли свои двери для посетителей. Правда, для тех, кто желает осмотреть экспозицию, предусмотрены довольно строгие правила.

Так, Эрмитаж предлагает посетителям два маршрута, один начинается с Церковной лестницы, второй - с Иорданской. В музее подчеркивают: маршрут, который начинается с Церковной лестницы, не подходит для маломобильных посетителей, поскольку там есть лестницы.

Пересекаются маршруты в Галерее 1812 года. Ожидается, что на маршруте посетители будут находиться два часа, именно столько времени действителен из билет. Чтобы граждане не заблудились, маршруты обозначены шнурами. Заступать за них нельзя. Специальной разметки в Зимнем дворце делать не стали, чтобы не портить паркет, но по рисунку на полу вполне можно отсчитать социальную дистанцию.

Движение возможно только в одном направлении, но при этом на маршрутах доступно порядка 75 процентов залов.

В Главном штабе маршрут один, здесь открыты практически все залы.

Другие корпуса Эрмитажа, например, Фарфоровый завод или Меньшиковский дворец, можно будет осмотреть ориентировочно с 1 августа.

Важный момент: билеты в Эрмитаж продаются сейчас только онлайн, льготы для студентов, пенсионеров и музейных работников временно отменяются.

Фото: Сергей Николаев/РГ

В Русском музее для Михайловского дворца и Корпуса Бенуа разработано по одному маршруту, они позволяют осмотреть практически все залы. Здесь требования такие же: посетители должны двигаться в одном направлении, соблюдать социальную дистанцию, билеты продаются по сеансам.

В Русском музее сохранили некоторые льготы, например, для музейных работников. Но при это этом, льготники также должны оформить билет на определенный сеанс и если они опаздывают более чем на 10 минут, то граждан могут и не пустить. Примечательно, что не будут пускать опоздавших и с билетами, купленными за полную стоимость.

В ближайшее время Русский музей планирует обзвестись тепловизором, чтобы осуществлять проверку температуры посетителей без очередей. Также появятся специальные сканеры для билетов. Идея в том, чтобы свести к минимуму контакт посетителей и работников музея.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В Русском музее также будут проводиться сеансы. Каждые двадцать минут планируется пускать по десять посетителей. Правда, находиться в музее можно сколько угодно. В Русском музее констатируют: отследить время нахождения в залах музея практически невозможно. Расчет числа посетителей построен на том, чтобы в музее одновременно находилось не более 200-300 человек, в допандемические времена в залах нередко бывало и три тысячи человек одновременно.

Из-за того, что музей разграничивает потоки посетителей, при просмотре экспозиции немного сбивается хронология. Так, вначале посетители могут ознакомиться с произведениями русского искусства второй половины XIX века, а затем поднимаются на второй этаж в залы древнерусского искусства и искусства XVII века.

Фото: Александр Гальперин/ТАСС

Несмотря на ограничения, пользователи уже раскупили свыше 1800 билетов в залы Русского музея.

И в Эрмитаже, и в Русском музее, планируют сохранить онлайн-мероприятия. Пожалуй, это единственный плюс пандемии. За все месяцы самоизоляции трансляции Русского музея и Эрмитажа посмотрели десятки миллионов человек. Причем, среди зрителей много тех, кто живет в других городах и странах. После пандемии оба музея планируют сохранить онлайн-мероприятия.

Что же касается ограничений, то в Эрмитаже и в Русском музее выражают надежду, что это все ненадолго и в перспективе посетители смогут и раньше свободно гулять по залам, любуясь бессмертными произведениями искусства.