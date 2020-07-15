Фрегат "Адмирал Касатонов" передали ВМФ России

На "Северной верфи" в Санкт-Петербурге состоялась церемония подписания приемочного акта на фрегат "Адмирал Касатонов". Из-за коронавируса мероприятие прошло в ограниченном масштабе.

Акт приемки корабля подписали председатель комиссии Виктор Иванов и ответственный сдатчик Денис Цветков, передает корреспондент FlotProm с места события. В качестве почетного гостя на церемонии присутствовал заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

"Адмирал Касатонов" - первый серийный корабль проекта 22350. Головной "Адмирал Горшков" уже служит на Северном флоте, "Касатонов" отправится туда же. Фрегаты этой серии вооружены крылатыми ракетами "Калибр", "Оникс" и - в перспективе, - гиперзвуковыми "Цирконами". "Адмирал Горшков" как раз участвует в программе испытаний новой ракеты. Первые четыре корабля проекта имеют 16 универсальных пусковых установок для ракет, на следующих арсенал планируется расширить до 24.

Фрегаты "адмиральской" серии предназначены для решения широкого круга задач в дальней океанской зоне: от охоты за подводными лодками противника до противовоздушной обороны корабельных группировок. Включая, конечно, и борьбу с крупными надводными кораблями противника.