Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.07.2020,  
14:21
Текст:  Антон Валагин

Фрегат "Адмирал Касатонов" передали ВМФ России

Фото: Николай Протопопов/РИА Новости Фото: Николай Протопопов/РИА Новости
Фото: Николай Протопопов/РИА Новости

На "Северной верфи" в Санкт-Петербурге состоялась церемония подписания приемочного акта на фрегат "Адмирал Касатонов". Из-за коронавируса мероприятие прошло в ограниченном масштабе.

Акт приемки корабля подписали председатель комиссии Виктор Иванов и ответственный сдатчик Денис Цветков, передает корреспондент FlotProm с места события. В качестве почетного гостя на церемонии присутствовал заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

Фото: Пресс-служба Северного флота
"Князь Владимир" впервые примет участие в параде ВМФ в Североморске

"Адмирал Касатонов" - первый серийный корабль проекта 22350. Головной "Адмирал Горшков" уже служит на Северном флоте, "Касатонов" отправится туда же. Фрегаты этой серии вооружены крылатыми ракетами "Калибр", "Оникс" и - в перспективе, - гиперзвуковыми "Цирконами". "Адмирал Горшков" как раз участвует в программе испытаний новой ракеты. Первые четыре корабля проекта имеют 16 универсальных пусковых установок для ракет, на следующих арсенал планируется расширить до 24.

Фрегаты "адмиральской" серии предназначены для решения широкого круга задач в дальней океанской зоне: от охоты за подводными лодками противника до противовоздушной обороны корабельных группировок. Включая, конечно, и борьбу с крупными надводными кораблями противника.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Самое старое судно ВМФ России приняли в состав флота 105 лет назад 14.07.2020
Герой России Игорь Кожин рассказал о специфике работы морских летчиков 13.07.2020
гособоронзаказ
СМИ: Россия начнет строительство шести кораблей в один день 13.07.2020
"Русские Витязи" получили четыре Су-35С новейшей модификации 09.07.2020
корабли
Появились фото и видео пожара на американском корабле Bonhomme Richard 13.07.2020
Начались ходовые испытания модернизированного "Маршала Шапошникова" 12.07.2020