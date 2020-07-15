Строительство парка Ветеранов в Калининграде, анонсированное три года назад, в очередной раз откладывается.

Вид на Ленинский проспект в Калининграде от нынешнего Дома искусств в начале 1960-х. Фото: Антон Михалев

Ветеранов восстановления Калининграда это очень огорчает. Между тем в следующем году горожане будут праздновать 75-ю годовщину образования области и переименования Кенигсберга в Калининград. Для многих, кто восстанавливал регион из руин после Великой Отечественной войны, лучшим подарком стал бы парк Ветеранов.

Пожилые строители боятся, что не доживут до открытия столь важного для них места памяти и отдыха. Корреспондент "Российской газеты" поговорила с участниками восстановления Калининграда и узнала, почему городу нужен парк Ветеранов.

Вместо прудов - болота

Городские власти уже выделили место для новой зоны отдыха. Она расположится в районе Аллеи Смелых, на месте заброшенного усадебного парка Кенигсберга. Участок площадью 11,6 гектара с множеством прудов значится в генплане Калининграда и правилах землепользования и застройки как рекреационная зона. Но пока будущий парк Ветеранов больше напоминает неухоженный лес, а некоторые пруды - болота.

При этом вблизи Аллеи Смелых мало благоустроенных рекреационных зон. Если зеленую территорию привести в порядок, она станет отличным местом отдыха жителей бурно застраиваемого района. А первые строители Калининграда получат памятное место. Ведь в парке, помимо объектов для развлечения и отдыха, предусмотрено строительство музейных комплексов, посвященных ветеранам войны и труда и первым переселенцам.

- Мы с единомышленниками создали калининградскую общественную организацию "Ветеранское движение за становление и развитие нашего Калининграда". В последние годы главная цель движения - содействие руководству города в обустройстве парка Ветеранов, - рассказывает председатель правления организации, президент Фонда социальной поддержки ветеранов-строителей Калининградской области Алексей Войтов. - В 2017-м была одержана первая победа, разработана архитектурно-градостроительная концепция парка Ветеранов. Бывшее руководство города обещало выделить средства на разработку проектно-сметной документации и обустройство парка в 2018 году. Новое руководство планирует определиться с финансированием только в 2023-м, а это непозволительно поздно.

Влюбленный в город

Ветераны восстановления Калининградской области - люди особенные. Среди них было много энтузиастов и романтиков, которые приехали в незнакомый край, еще недавно бывший землей врага, чтобы превратить его в советский регион. Первых строителей не пугало отсутствие жилья, железных дорог, важнейших объектов инфраструктуры.

Алексей Войтов впервые увидел Калининград в 1954 году. Четырнадцатилетним мальчишкой он приехал в прибалтийский регион из Смоленска, чтобы осуществить детскую мечту - стать моряком. В мореходное училище Алексей Стефанович не поступил, но дал себе слово вернуться в этот странный город, завороживший его своей красотой.

Вид на Ленинский проспект от нынешнего Дома искусств в 2020 году. Фото: Ульяна Вылегжанина

- Весь центр Калининграда тогда лежал в руинах, - вспоминает Алексей Войтов. - Современным горожанам сложно поверить, что с площади Победы можно было увидеть Южный вокзал. Сейчас эти объекты связывает главная улица Калининграда, трехкилометровый Ленинский проспект, но раньше между ними были сплошные развалины. Однако Калининград, несмотря на разруху, имел какое-то особое очарование. Стояла весна, буйно цвели каштаны, пели птицы, сверкали на солнце обломки черепичных крыш. Я влюбился в этот город. Мне захотелось выучиться на строителя и помочь ему преобразиться.

Окончив смоленский строительный техникум, Алексей Стефанович вернулся в Калининград и устроился на завод по производству железобетонных изделий. Дослужился до главного инженера, участвовал в создании первого в регионе домостроительного комбината.

- Становление отрасли шло в сложных условиях, - продолжает Алексей Войтов. - Производство зарождалось буквально на пустом месте, не хватало ни людей, ни техники, ни стройматериалов. Доходило до того, что строители брали сажу, смешивали с известью и этой смесью красили дома. Однако в сравнительно короткие сроки мы смогли запустить систему полносборного домостроения. Это позволило оперативно возвести жилые микрорайоны, морские порты, перерабатывающие производства, объекты здравоохранения, просвещения, культуры.

Железная дорога и ТЭЦ

Строительством центральных улиц Калининграда - Ленинского и Московского проспектов, улицы 9 Апреля - руководил ветеран Великой Отечественной войны Михаил Нетреба. Он участвовал в Восточно-Прусской операции на территории нынешней Калининградской области, а затем посвятил свою жизнь восстановлению нового советского региона.

- Вся система теплоснабжения города начиная с 60-х годов прошла через меня, - вспоминает Михаил Нетреба. - В 1966 году встал вопрос о строительстве единственной крупной теплоэлектростанции. Но мы с коллегами были категорически против того, чтобы подсадить весь Калининград на одну "трубу". Ведь если бы со станцией что-то случилось, город остался бы без энергии. В результате разработали и согласовали проект по строительству районных ТЭЦ, связанных между собой. Это было очень удобно: когда одна станция закрывалась на профилактику, район переключали на другую ТЭЦ.

Ветеранам хотелось бы, чтобы сейчас больше внимания уделялось не немецкому, а советскому и российскому периодам истории.

- Мы отвоевали этот край, мы построили на руинах новые города, и наша задача - увековечить память о советском, а потом российском регионе, - говорит ветеран Великой Отечественной войны. - Для этого и нужен парк Ветеранов - знаковое место, отражающее историю становления Калининграда и области.

Строить поэтапно

По информации администрации Калининграда, парк Ветеранов включат в список для голосования в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2023 год. Но в 2023-м работы начнутся, только если горожане отдадут большинство голосов за эту территорию. В мэрии не исключают, что участок можно обустроить вне конкурса, с привлечением средств инвесторов.

- К сожалению, пока инвесторов нет, - констатирует начальник управления по связям с общественностью администрации Калининграда Инна Вербицкая. - Так или иначе, градостроительной документацией эта земля зарезервирована под парк. Это означает, что другого использования быть не может. И в перспективе, когда будут решены финансовые вопросы, там обязательно появится парк.

Современным калининградцам сложно поверить, что с площади Победы можно было увидеть Южный вокзал

Ветераны предлагают не дожидаться журавля в небе, а обустраивать парк Ветеранов поэтапно - с привлечением средств города, области, бизнеса и общественности. Для начала найти деньги на проект, затем - обустроить инженерные сети, расчистить озера. Возможно, если проделать эту нехитрую работу, территория станет более привлекательной для инвесторов.

- Существенный вклад в восстановление Калининграда внесли "дети войны", прибывшие сюда с семьями первых переселенцев. Сейчас возраст большинства ветеранов-строителей перевалил за 70-80 лет, - подводит итог Алексей Войтов. - Едва ли не каждый месяц мы хороним кого-то из наших товарищей. Ждать открытия парка еще несколько лет мы просто не можем.

Кстати

По инициативе Фонда социальной поддержки ветеранов-строителей в городе учредили звание "Ветеран восстановления Калининграда" - его удостоились 872 человека. Кроме того, в Центральном парке культуры и отдыха возвели памятный знак в честь ветеранов-строителей, а в разных частях города установили четыре мемориальные доски.