Как этим летом сэкономить на речном круизе

Из Санкт-Петербурга можно совершить множество разнообразных путешествий по воде - устроить себе однодневную прогулку, тур выходного дня или полноценный отпуск.

И эта одна из причин, почему Северо-Запад в этом году переживает наплыв туристов, большинство из которых начинают свое путешествие из Петербурга и Ленинградской области. К тому же в период самых строгих противоэпидемических ограничений два смежных региона не вводили обязательную двухнедельную самоизоляцию для приезжих.

Круиз - цены впечатляют

Круиз по воде - один из наиболее комфортных видов отдыха: не надо заботиться ни о транспорте, ни о еде, ни о ночлеге, ни о досуге - все вопросы решат организаторы. Однако цены на подобные путешествия впечатляют.

Путешествие на Валаам с осмотром Валаамского монастыря, его скитов и красот Ладожского озера обойдется от 14 тысяч рублей с человека. При этом организаторы тура обозначают его как трехдневный, но на самом деле круизное судно уходит вечером из Петербурга, утром прибывает на Валаам и проводит там день, а вечером отправляется обратно.

Если же путешественникам захочется выбрать путешествие с промежуточной остановкой - сейчас это чаще всего первая столица Древней Руси Старая Ладога, деревня мастеров Мандроги, крепость Орешек (Шлиссельбург), Коневецкий монастырь на острове - то цены стартуют от 22,4 тысячи за четыре дня (схема подсчета времени прежняя).

Бюджетный Орешек

Более бюджетным вариантом станет самостоятельная организация путешествия. В этом случае основной локацией стоит выбрать Петербург - от него достаточно легко проложить практически любой маршрут по Северо-Западу.

Например, до крепости Орешек можно добраться от станции метро "Улица Дыбенко" на автобусе - дорога займет около часа, а стоимость билета в пределах 100 рублей. Или электричкой с Финляндского вокзала.

История крепости начинается в XIV веке как история форпоста новгородцев против шведов. Затем она была политической тюрьмой, в которой содержали в том числе народовольцев. А в годы Великой Отечественной войны здесь держал оборону отдельный гарнизон Красной армии. Сейчас для осмотра доступны территория крепости, экспозиции в Новой и Старой тюрьме и обзорный маршрут "Невский променад" - все с соблюдением санитарных ограничений.

"На всей территории острова организована радиотрансляция с записью экскурсии по музею, из которой посетители смогут получить всю основную информацию об истории крепости Орешек", - сообщили в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, филиалом которого является крепость.

Приятный бонус

Крепость названа по имени Орехового острова в устье Невы, поэтому есть приятный бонус - визит в нее начнется с маленького путешествия по воде.

Цена билета на переправу - 300 рублей туда и обратно для взрослых. Предусмотрены скидки для школьников, пенсионеров, а также для покупки онлайн. Билет в музей оплачивается отдельно - 250 рублей для взрослых и скидки для льготников.

Подобный вариант маршрута можно разработать для любой достопримечательности в пределах нескольких часов езды от Петербурга, включая Александро-Свирский монастырский комплекс или Тихвин, где хранится знаменитая Тихвинская икона Божьей матери.

Валаамский архипелаг

Самым известным и посещаемым остается Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, расположенный на островах Валаамского архипелага.

В представлении эта жемчужина Ладожского озера не нуждается. Люди едут туда и за красотами карельской природы (административно Валаам относится к Республике Карелия), и за чудесами архитектуры (валаамские подвижники желали превратить свою обитель в Новый Иерусалим). На острове в начале XX века появились названия времен Нового Завета: Кедронский ручей, гора Елеон, Воскресенский и Гефсиманский скиты.

Всего, кстати, в состав монастыря тогда входили 13 скитов, расположенных в разных частях архипелага, и 21 часовня. Восстановлены к сегодняшнему дню 11. Разумеется, отдельное направление - паломнический туризм.

Добираться до Валаама самостоятельно лучше тоже из Петербурга и таким же способом - электричкой с Финляндского вокзала или автобусом до города Приозерска, где на берегу Ладожского озера легко найти причал Валаамского монастыря.

- Во время летней навигации теплоход "Валаам" отходит от причала в Приозерске обычно около 9.30 утра, а "метеоры" - около 11.00, - указано на официальном сайте монастыря. - Посадка на них возможна только при наличии свободных мест.

У обители есть страничка "ВКонтакте", где размещается самая актуальная информация о стоимости билетов и расписание рейсов. При необходимости на Валааме или в Приозерске можно заночевать.

В городе цены на двухместный номер в отеле с хорошим рейтингом в июле нынешнего года начинаются от двух тысяч рублей. А по поводу возможности размещения и цен на острове информацию нужно узнавать у администрации. Ее контакты есть на официальном сайте монастыря.

Плывем до октября

Навигацию в Северной столице разрешили с 28 июня. По официальным данным, в прошлом сезоне на различных лодках и теплоходиках осмотреть красоты Петербурга с воды смогли более 2,7 миллиона человек.

В этом году цифра будет существенно скромнее. Поэтому речники, в том числе крупнейшие операторы водных круизов, приняли решение продлить работу до конца ноября.

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