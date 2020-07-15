В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре работают мастерские. В них делают кресты и оклады для икон, вышивают облачение для священников и даже варят сыр. Сюда не пускают паломников и туристов - эта сторона монастырской жизни скрыта от посторонних глаз. Но для корреспондентов "РГ" сделали исключение.

От облачений до штандартов

Швейная мастерская расположена в светлых, окруженных застекленными лоджиями помещениях Феодоровского корпуса. До закрытия лавры по таким лоджиям, образующим длинный, во все здание коридор, можно было прогуливаться. Военная организация, занявшая затем большую часть зданий лавры, все перекроила на свой лад, перегородив пространства.

Мастерская открыта 15 лет назад, она была одной из первых в возрождаемой обители. Здесь создают облачения для православных священников: те самые, расшитые блестящими нитями, которые переливаются в сиянии свечей во время богослужения. Это результат кропотливой, во многом ручной работы мастеров. На некоторые облачения уходит больше года.

- Такое облачение может использоваться в храме и семьдесят, и восемьдесят лет, - говорит Андрей Коваленко, бессменный руководитель мастерской.

Для разных православных праздников положен и разный цвет облачений, рассказывает Андрей Коваленко. Золотой - основной, белый - на Господские праздники, черный - на Великий пост, фиолетовый - на воскресные дни Великого поста, красный - на Пасху, зеленый - на Троицу, голубой - на Богородичные праздники, бордовый - на праздники великомучеников. Хранятся готовые облачения в ризнице Троицкого собора лавры.

Швейная мастерская работает с дорогими тканями, в том числе с настоящей парчой. Здесь же разрабатываются рисунки, по которым ткани делают по спецзаказу на фабриках. Есть и "фирменный рисунок" мастерской - с изображением ангела.

Выполняют в швейной и заказы от музеев военной истории - копии штандартов разных эпох.

А посетители лавры могут взглянуть на самую огромную работу мастерской - занавес в новом "Святодуховском" духовно-просветительском центре. Рисунок для него был разработан в мастерской на основе акварели XVIII века, изображающей лавру со стороны Невы.

Золото - не главное

Два десятилетия работает в лавре ювелирная мастерская. Расположена она в подвальных помещениях бывшей Исидоровской церкви. Эта часть лавры наиболее пострадала в годы гонений на церковь. Подвальные помещения когда-то занимали захоронения, но при советской власти большинство из них уничтожили, а храмовый комплекс отдали под общежитие и мастерские военного предприятия.

Сразу отметим: основные материалы, используемые в мастерской, - латунь, медь, дерево. Серебра, а тем более золота - мало. Драгоценные металлы и не нужны, говорят мастера. Главное - духовное начало.

Вот, например, большие кресты (такие носят священнослужители поверх облачения). На первый взгляд - золотые. На самом деле - не золото вовсе, и даже не покрытие сусальным золотом. Это обычное напыление методом гальваники.

Как объясняет руководитель мастерской Дмитрий Былинкин-Богатырев, технику здесь используют разную: филигрань, литье, покрытие горячей и холодной эмалями. Делают оклады для икон, образки, панагии, кресты, металлические статуэтки, медали, памятные знаки. Сейчас самый большой проект - изготовление медалей и памятных знаков к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, которое будет отмечаться в следующем году.

Изготовленные монастырскимиювелирами статуэтки становятсясемейными реликвиями. Фото: Сергей Николаев/РГ

Процесс всегда начинается с проработки будущего изделия на бумаге. Затем, если, например, речь идет о литье, мастер переносит получившийся рисунок на гипс, тем самым превращая его в объемный. Следующий этап - заливка воском. Если изделие маленькое, получившиеся восковки напаиваются на один стержень. И получается "елочка", на которой вместо ветвей - восковые заготовки. Эту "елочку" вставляют в опоку - металлическую гильзу с отверстиями. Опоку заливают гипсом и обжигают. Воск расплавляется и вытекает, оставляя после себя фигурные пустоты. В них затем и будет залит металл.

Монастыри и храмы - в том числе из других епархий и стран - обычно заказывают изделия крупные, например оклады для икон. Миряне хотят предметы небольшие. Кстати, в последнее время растет популярность икон в окладах, медалей, статуэток - всего того, что с годами становится семейными реликвиями.

Сыр на итальянский лад

Спускаемся в подвальное помещение братского корпуса, где находится сыроварня, открытая два с половиной года назад. В залах под сводчатыми старинными потолками идеальная чистота. Как, собственно, и должно быть.

- С самого начала возрождения обители мы стали открывать различные мастерские, в них была и есть потребность. Так же и с сыроварней. Идея ее проста - нам нужно кормить людей. И братию, и паломников, - объясняет епископ Кронштадтский Назарий, наместник Александро-Невской лавры. - Лучше вкладывать средства в собственное производство, чем закупать продукт на стороне. К тому же сыроварня - это и рабочие места для братии, ибо нужно и молиться, и трудиться.

Пока молочные продукты (сыры, творог, кефир, йогурт) делают из молока покупного, но очень качественного - от одного из областных хозяйств. Но планируют на строящемся скиту в Кингисеппском районе Ленобласти построить свою ферму.

Иподиакон Алексий, находящийся на послушании в сыроварне со дня ее открытия, выдает нам спецодежду, и мы заходим на производство. В сыроварне (так называется огромный металлический танкер) происходит "рождение" полутвердого сыра качотты. Рецептами с сыроделами Александро-Невской лавры поделились их коллеги из монастыря Валаамского, которые, в свою очередь, учились у лучших сыроваров Италии.

Из 500 литров отборного молокаполучается 50 килограммов качотты. Фото: Сергей Николаев/РГ

В лавре делают четыре сорта полутвердого сыра: азиаго, качотта, качотта с добавками и фирменный - монастырский, занявший в 2019 году второе место на общероссийском конкурсе лучших сыров России. Также освоены рикотта, крещенца и творожные сыры.

- Мы здесь проводим большую часть времени - с раннего утра и до вечера. Приходится "жить сыром", чувствовать его, - говорит сыровар Константин Царев.

Напоследок нас провели в зал в древнерусском стиле: затейливая роспись, огромный, искусно выпиленный деревянный стол со скамьями. Здесь планируют проводить дегустацию сыров для паломников и туристов. Возможно, откроют и вареничную: будут кормить лаврскими варениками с начинкой из лаврского сыра.