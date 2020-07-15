В Петербурге с 20 по 24 июля будет снесена пятиэтажная хрущевка по 2-й Комсомольской улице, 37. Это первый неаварийный дом массовой застройки, который реально будет демонтирован по программе реновации. Тяжбы с жильцами затянулись на семь лет.

Дом по 2-й Комсомольской улице, 37, построен в 1967 году, он относится к массовой серии Г-2И. В доме пять лестниц и 50 квартир. В частности, здесь были даже 30 четырехкомнатных квартир и две пятикомнатные, это редкость для хрущевок. Изначально многокомнатные квартиры были коммуналками, но затем их выкупили целые семьи, получилось 50 счетов на дом.

По данным сервиса "Наш Санкт-Петербург", в последний раз капитальный ремонт здесь проводился в 1985 году, когда была приведена в порядок крыша, покрашен фасад, также загерметизированы стыки швов между панелями.

Эта пятиэтажка в числе первых попала в список домов на реновацию. Дом вообще-то должны были снести еще семь лет назад. Но возникла проблема "последнего жильца". До недавнего времени в хрущевке жила семья, которая категорически не хотела переезжать.

Как сообщили "РГ" в "СПБ-Реновации", компании, являющейся оператором программы, собственнику в итоге была куплена квартира в новостройке, правда, совсем не в том комплексе, в который по программе выезжают жильцы.

Сейчас последний жилец из хрущевки выехал, дом отключили от коммуникаций и готовят к сносу. Похожая история с домом N 39 по 2-й Комсомольской. Здесь также остался один собственник, который категорически не хотел съезжать. Изменить свое мнение он был согласен, если компания заплатит ему компенсацию из расчета миллион рублей за квадратный метр, у собственника в этом доме трехкомнатная хрущевка площадью около 50 "квадратов". Сейчас договоренность достигнута и с ним, правда, в какую сумму обошлось согласие этого жильца, в компании не раскрывают. Также собственники не без труда согласились съехать из дома N 41 по 2-й Комсомольской улице.

Эти две хрущевки находятся в квартале 7-17 в микрорайоне Сосновая Поляна. Они по планам относятся к первой очереди на снос. В "СПБ-Реновации" "РГ" сообщили, что сейчас по 2-й Комсомольской улице частично расселен дом N 35. Согласились переехать 45 жильцов, еще с пятью семьями ведутся переговоры.

Таким образом, в первой очереди расселены 235 семей, из них 177 собственников, остальные - наниматели. Всего в квартале осталось расселить 1830 квартир.

Отношение к реновации среди жителей Сосновой Поляны неоднозначное. Главная проблема - это сроки. Программа развития застроенных территорий движется очень медленно.

В 2009 году, когда программа петербургской реновации только стартовала, предполагалось, что за десять лет будет снесено 22 квартала в девяти районах города. В прошлом году программа должна была завершиться, но ее выполнили всего на несколько процентов, поэтому проект решено было пролонгировать еще на десять лет.

Жители домов, которые попали под реновацию, уже десять лет живут как на иголках. Например, в программе значится несколько десятков домов по Новоизмайловскому проспекту, улицам Кубинской и Костюшко, это Московский район Петербурга. В принципе, в этих домах все как обычно, здания даже стоят в графике на капитальный ремонт. Но если жильцы планируют продать такие квартиры, то банки неохотно соглашаются на ипотеку. Многие владельцы боятся делать в своих квартирах масштабный ремонт, ведь все равно снесут. Правда, произойдет это через пять лет или через десять, а может быть, программа опять забуксует? Никто не знает. Между тем предполагалось, что эти дома начнут сносить еще в 2018 году.

С момента, когда началась реновация в Сосновой Поляне, в Петербурге изменилось законодательство. В частности, наконец утвержден порядок сноса. Дело в том, что значительное количество домов в хрущевках, попавших в программу, принадлежит городу. И хотя с переездом жильцов из квартир социального найма проблем не возникало, в законодательстве не было прописано алгоритма уничтожения городского имущества.

Еще один тонкий момент - куда переселять людей. В изначальном законопроекте говорилось, что переселение возможно только в границах квартала. Но по факту многие кварталы, попавшие в программу, полностью застроены. Соответственно, нет пятна для возведения первой многоэтажки, куда должны переселить жильцов. Депутаты петербургского парламента разработали законопроект, который разрешает в таких случаях расселять людей в границах одного муниципалитета. Но, как отмечается в сопроводительной документации к программе по развитию застроенных территорий Петербурга, движения по этому законопроекту пока что нет.

Стоит отметить, что в первой очереди программы реновации значится 24 многоквартирных дома. А всего в Петербурге по программе развития застроенных территорий должны снести больше тысячи жилых зданий. .

Цифры

1072 дома должны снести в Петербурге по программе реновации. Самый массовый снос запланирован в Кировском районе (362 дома), а также в Курортном (219 домов) и Московском районах (126 зданий). В Красносельском районе сносу подлежат 104 дома, в Калининском - 84, в Невском - 83, в Колпинском - 43. Меньше всего домов планируется снести во Фрунзенском и в Красногвардейском районах, здесь в программу включены 33 и 20 зданий соответственно.