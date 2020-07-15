"Князь Владимир" впервые примет участие в параде ВМФ в Североморске

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" займет место в парадном строю кораблей и подлодок в День ВМФ на рейде Североморска - главной базы Северного флота. Рядом будут стоять самые мощные и современные корабли.

О морском параде высказался командующий Северным флотом вице-адмирал Герой России Александр Моисеев. Он подчеркнул, что его главная особенность в том, что в Североморске представят стратегические ядерные силы государства, цитирует командующего пресс-служба СФ.

Места в парадном строю займут и ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" - самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль с ядерной энергетической установкой. Он несет разные системы оружия и радиотехнического вооружения.

Кроме того, в морском параде примут участие ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Кондопога", малые корабли, тральщики, дизель-электрическая подводная лодка "Калуга".

А вот в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте Северный флот представят одна атомная подводная лодка, три надводных корабля, три противоподводнодиверсионных катера и 13 воздушных судов. Как писала "РГ", всего в военно-морских парадах России будут задействованы 200 боевых кораблей.