КС РФ уточнил сроки разбирательства трудовых споров в суде

Конституционный суд РФ дал несправедливо уволенным гражданам новую возможность защитить свои права. Теперь они могут подать иск о возмещении морального вреда даже после истечения трехмесячного срока, который Трудовой кодекс РФ устанавливает для обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора.

Проверка статьи 392 ТК РФ была инициирована курсантом юридического факультета Академии права и управления ФСИН Рамазаном Четызом, который летом 2017 года был отчислен с четвертого курса за "грубое нарушение служебной дисциплины". Однако бывший студент счел решение несправедливым и через суд добился восстановления в вузе. Процесс длился около семи месяцев, в январе 2018-го Четыз снова был внесен в списки курсантов, но решение вступило в законную силу только в начале июля. А в августе 2018 года юноша снова обратился в суд - моральный вред, нанесенный незаконным отчислением, он оценил в полмиллиона рублей. Иск отклонили со ссылкой на нормы статьи 392 ТК РФ.

- Юридически значимым при определении права на возмещение морального вреда работнику при незаконном увольнении является факт признания компетентным органом нарушения трудовых прав работника, - пытался пояснить им курсант. - Иное толкование закона нарушает положения статьей 45, 46, 52, 53 и 55 Конституции РФ.

Эти же доводы он изложил в жалобе в КС. Более короткие сроки исковой давности по делам о трудовых спорах направлены на возможно более быстрое восстановление нарушенных прав работника, поэтому "не могут быть признаны неразумными и несоразмерными", - эта позиция была изложена в нескольких решениях КС РФ. Однако если дело касается спорных ситуаций в отношениях между работником и работодателем, то ГПК дает первому право выбора - обращаться в суд с иском о возмещении морального вреда одновременно с требованием о защите нарушенных прав или по отдельности, в том числе и после вынесения решения. И тогда соблюдение сроков, указанных в ТК, "фактически может привести к тому, что удовлетворение этого требования станет невозможным".

Признание нарушения трудовых прав работника является юридически значимым

Такой подход КС счел не соответствующим Конституции, поэтому законодателю поручено урегулировать ситуацию. А до поправок в ТК КС постановил исчислять трехмесячный срок для подачи иска о компенсации морального вреда, причиненного незаконным увольнением, с момента вступления в законную силу решения суда, которым права работника были восстановлены полностью или частично. Дело Рамазана Четыза подлежит пересмотру.