На киностудии "Ленфильм" происходит "перезагрузка"

В Петербурге не оставляют попыток оживить впавшую ранее в летаргический сон киностудию "Ленфильм". Сегодня на ней состоялась пресс-конференция, где врио генерального директора Инесса Юрченко и режиссер, он же креативный продюсер киностудии Игорь Копылов, поделились своим видением спасения старейшей фабрики кино России.

Для начала обрисуем положение дел - об этом на сегодняшнем "Ленфильме" говорят открыто, поскольку считают прозрачность одним из важных компонентов нормальной работы. Сейчас прославленная киностудия в непростой ситуации. Обещание снимать 15 картин в год, озвученное несколько лет назад, так и осталось мыльным пузырем. Два проекта, которые должны были стать драйверами - снятый Сергеем Снежкиным детектив периода Гражданской войны "Контрибуция" и военная криминальная мелодрама Александра Касаткина "Три дня до весны", - не только не оправдали надежд, но и наоборот, обрекли студию на финансовый голод. Пока "Ленфильм" не отдаст Фонду кино долг, а это - 85 миллионов рублей, новой поддержки со стороны ведомства ждать не приходится. Свои счеты со студией и у Министерства культуры. Штраф за срыв сроков сдачи фильма "Мальчик русский" в Минкульт добавил к 2,2 миллиарда рублей долга киностудии банку ВТБ еще 1 миллион 300 рублей. В итоге студия лишилась права участвовать в защите новых проектов, претендующих на поддержку Министерства культуры и Фонда кино. Забегая вперед заметим, что новое руководство все же сделало попытку и подало заявки на поддержку 4 своих картин, но, увы, получило отказ. А жаль. "Один из проектов, который мы подавали - история, написанная Андреем Тумаркиным, - рассказала нам Инесса Юрченко. - Как ребята из Афганистана, доставляя "груз 200", попадают в засаду. И ценой своей жизни они спасают гробы с телами своих товарищей"…

"По непонятным причинам" - это словосочетание с пугающей частотой возникает, когда заходит разговор о ситуации на старейшей киностудии. "По непонятным причинам" никто прежде не переживал, что киностудия не получила положенные ей деньги или хотя бы отчеты от китайской Hippo Film Company, которой на 5 лет были предоставлены исключительные права на показ "Золотой коллекции" "Ленфильма" в сети Интернет на территории Китая, Гонконга, Макао и Тайваня. "По непонятным причинам" улетели в Италию около 3 миллиарда евро, выделенные на установку большой студии Atmos (звуковая студия перезаписи/сведения фонограмм).

Отдельная история - с хозблоком. На "Ленфильме" время остановилось и 90-е будто так и не прошли - все или почти все в аварийном состоянии. Разгребать "авгиевы конюшни" (причем в буквальном смысле - было вывезено более 600 тонн бытового и строительного мусора) пришлось новому руководству "Ленфильма", пришедшему на студию этой зимой. Энергии Инессе Юрченко, до прихода на "Ленфильм" руководившей компанией "Триикс Медиа", на счету которой более 180 сериалов и фильмов - не занимать. Прошли пандемические полгода, и удалось, если не сдвинуть с мертвой точки кинофабрику, то хотя бы вычистить ее, и вернуть часть фильмов из "Золотой коллекции" (1342 картины, причем самые успешные и востребованные, так пока и находятся в руках небольшой петербургской коммерческой фирмы "Твин СП" с уставным капиталом 10 тысяч рублей, которая с 2009 года, обладая правами на телетрансляцию коллекции "Ленфильма", получает многомиллионный доход). Победой "Ленфильма" стала передача прав на интернет-трансляцию, включая те фильмы, которые находятся у "Твин СП". И, главное - определились с планом спасения киностудии, которым и поделились на пресс-конференции.

Первая стадия - "Оздоровление" - предусматривает выход студии из предбанкротного состояния и оптимизацию текущих расходов. Второй этап - "Оживление" - увеличение используемых кинопроизводственных мощностей и модернизацию устаревшего оборудования. "Возрождение" - перезагрузку арендной политики (скажем, арендодатель, торгующий морепродуктами, и в самом деле, не очень "монтируется" с кинопроизводством), выполнение проектов по созданию образовательного и культурного центра на базе киностудии. И четвертый этап, "Развитие", предполагает реализацию масштабных совместных проектов по благоустройству "Ленфильма", внедрение новых источников дохода, создание проекта "Ленфильм как культурный центр притяжения".

Ставку "Ленфильм" делает на молодых - и они уже "креативят" вовсю. В середине августа подведут итоги конкурса веб-сериалов, запустят на You Tube-канале киностудии проект view review, где актер Алан Ишмаев с подкрученными, как у Эркюля Пуаро, усами будет рассказывать интернет-аудитории, что "Золотая коллекция" "Ленфильма" - это очень даже здорово. И стартует проект с "Дамы с собачкой", дальше - "Король Лир" и "Свадьба в Малиновке". Продвигать хиты старого "Ленфильма" на новом "Ленфильме" хотят уже прямо сейчас с помощью... граффити. Внутри ленфильмовского квартала планируется организовать новое общественное пространство - пешеходную улицу "Пассаж Аквариум". В полном масштабе она сформируется на четвертом этапе возрождения студии, а пока решили попробовать силы на небольшом ее отрезке, где уже в августе группа граффити-художников распишет два фасада киностудии. В основе работ - конечно же, герои и кадры из ленфильмовских картин. И здесь - а новое культурно-событийное пространство получило название KINO CORNER - каждые выходные будут проходить мастер-классы, концерты, спектакли, лекции, кинопоказы и творческие встречи. То есть - решили проложить дорогу на "Ленфильм" молодым. "Конечно, нужно, чтобы новый "Ленфильм" стал зоной для нового поколения. Чтобы все знали: осенью здесь проводится Фестиваль дебютов, что на студии демпинговые условия для начинающих кинематографистов, что их замыслы найдут свое место именно здесь. Студия должна быть открытой зоной для тех, кто хочет что-то делать в кинематографе", - прокомментировал корреспонденту "РГ" начинания креативный продюсер "Ленфильма" Игорь Копылов.

По-военному конкретный план спасения, красивые идеи, заводная энергичная молодежь, уже пришедшая на "Ленфильм", все это отлично. Дело за "малым". Федеральной, а возможно, и региональной поддержкой. Самой киностудии возродиться не по силам. И сейчас "Ленфильм" ведет переговоры с рядом организаций для привлечения генерального инвестора. Хочется надеяться, что лед, наконец, тронется…

"Фотостудия, фотоателье - одно из тех мест, которые обязательно нужны на киностудии. Вы знаете, что недавно сменилось руководство "Ленфильма". Новая команда сразу объявила о том, что "Ленфильм" заживет по-новому. Мы ни от кого ничего не скрываем и будем рассказывать обо всем, что у нас происходит. Сейчас мы открыли фотостудию - это то место, где артисты делают портфолио, отбираются на роли, пробуют новые образы. Тут должна быть, как и на всем "Ленфильме", творческая атмосфера", - рассказал Игорь Копылов.

Только цифры

С середины 2019 года счета АО "Ленфильм" арестованы. По состоянию на 15.06.2020 сумма задолженности киностудии составляет 84,5 млн рублей, в т.ч. 24 млн налоги, почти 26 млн - задолженность по коммунальным платежам, более 25 млн рублей по текущим претензиям, в том числе исковым требованиям и исполнительным производствам. Задолженность перед банком ВТБ по состоянию на 15.06.2020 - 2,2 млрд рублей, в т.ч. сумма основного долга почти 1,5 млрд рублей и задолженность по процентам 674,5 млн рублей.

"Невзирая на сложнейшую ситуацию на киностудии, заблокированные счета и парализованную финансово-хозяйственную деятельность, пандемию "Ленфильм" не прекращает свою деятельность. С февраля проведен огромный пласт работ" - сказала врио генерального директора киностудии "Ленфильм" Инесса Юрченко.