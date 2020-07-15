Стадиону "Калининград", построенному к чемпионату мира по футболу 2018 года, нашли новую "работу". Здесь будут тренироваться воспитанники областных спортивных школ. К занятиям на арене уже приступили лучники, акробаты, гребцы, велоспортсмены, ребята из школы акробатического рок-н-ролла.

Технические помещения стадиона, потерявшие актуальность после ЧМ-2018, переоборудовали. В результате появился зимний зал для стрельбы из лука, танцевальный зал с профессиональным паркетом для акробатического рок-н-ролла и несколько других тренировочных площадок.

- Для лучников здесь есть все, что необходимо, - рассказывает заслуженный тренер России Юрий Кривоногов. - Зал для зимнего сезона позволяет комфортно работать на регламентном расстоянии в 18 метров от щита с мишенью. А площадка под стадионным стилобатом защищена от осадков, там удобно стрелять по международному стандарту с 50 метров. Есть задел и под российский 70-метровый формат.

В танцевальном зале, помимо тренировок, уже состоялся мастер-класс. С юными калининградскими спортсменами встретился семикратный чемпион мира по акробатическому рок-н-роллу, мастер спорта России международного класса Дмитрий Ионов.

- Стадион продолжит развитие не только как матчевая арена, но и как место притяжения для любителей здорового образа жизни, - отмечает министр спорта области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко. - На территории рядом со стадионной чашей разместятся центр уличного баскетбола, синтетическое игровое поле, площадка для уличной гимнастики и силовых видов спорта. А появившиеся залы уже существенно улучшили условия для тренировок наших перспективных атлетов.